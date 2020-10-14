США и Великобритания договорились вместе осваивать Луну

Британское космическое агентство и Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) подписали во вторник "Соглашения Артемиды", устанавливающие основные принципы освоения Луны.

Как уточнила британская сторона, подписанные документы сигнализируют о намерении двух стран "играть лидирующую роль в космическом пространстве". Соглашения открывают новые возможности для британских компаний и ученых, которые смогут стать частью миссий НАСА по полетам на Луну и Марс, пишет ТАСС. Подчеркивается, что Великобритания примет участие в создании окололунной станции Gateway, которая будет пересадочным пунктом для миссий на Луну и в дальний космос. На эти цели британские власти уже выделили 20,7 миллиона долларов.

Глава НАСА Джеймс Брайденстайн выразил надежду, что Россия также присоединится к предлагаемым США "Соглашениям Артемиды". Американская сторона также надеется, что Россия, как ценный партнер, поделится с США своими предложениями относительно того, как должен быть устроен проект окололунной станции.

Напомним, в 2019 году власти США заявили о начале подготовки к полетам к Луне. Программа "Артемида" состоит из трех этапов. Первый предусматривает беспилотный полет корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап - облет спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе НАСА рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну. Предполагается, что данная программа станет важным шагом на пути к путешествиям на Марс. В Вашингтоне планируют отправить астронавтов к Красной планете в середине 2030-х годов.