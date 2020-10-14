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14.10.2020 10:26

США продолжают обманывать весь мир

С начала распространения пандемии COVID-19 некоторые американские политики, исходя из неблаговидных политических целей, непрерывно фабрикуют и распространяют клевету о Китае. Недавно член Комитета по дипломатическим делам палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майкл Маккол выступил с "докладом о расследовании" в отношении Китая, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

Составленный конгрессменом доклад на фоне бесконтрольной эпидемической ситуации в США представляет не что иное, как попытку американской администрации оправдать собственную халатность и пренебрежение служебным долгом. Это очередная попытка переложить ответственность за эпидемический хаос в своей стране на других. Можно ли доверять подобным докладам? В международном сообществе есть ясное понимание таких "документов".

Противоэпидемические успехи Китая - очевидны, столкнувшись с беспрецедентным кризисом в общественном здравоохранении, под руководством КПК, придерживаясь принципа "народ и жизнь - превыше всего", Китай за 8 дней определил возбудитель заболевания и всего за 16 дней разработал набор реактивов для тестирования. Китай своевременно проинформировал Всемирную организацию здравоохранения и весь мир о начале эпидемии, предоставил данные о геноме COVID-19, развернул международное противоэпидемическое сотрудничество.

В мире хотят знать, почему США не могли своевременно обнаружить вирус и проинформировать об эпидемии, ведь согласно сообщениям американских СМИ, первый случай инфекции COVID-19 в США, возможно, появился еще в октябре 2019 года. Почему в Белом доме травят лучших американских медиков - Энтони Фаучи, Хелен Чу, Рика Брайта и многих других? Что скрывают американские власти?

Газета "Вашингтон пост" с сарказмом отмечает, что поражение США в борьбе с пандемией демонстрирует, что катастрофа противоэпидемической работы американского правительства была создана искусственно. А в статье на сайте "Нью-Йорк таймс" отмечается, что в условиях пандемии лидер США не принял никаких научно обоснованных мер, а стал раздувать аспекты идеологии и политики, говорить о рынке и предвыборной кампании.

Бывший директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Энтони Фаучи в интервью отметил, что американский лидер и правительство продолжают маргинализацию этой структуры. В результате сейчас она оказалась не в силах принять адекватные меры.

В докладе Майкла Маккола содержатся неадекватные суждения в стиле противоэпидемической стратегии правительства США: главное - политический расчет, а не наука. Однако перед лицом жестокой реальности "доклад" Маккола, ставший очередной попыткой оболгать Китай, стал своеобразной лупой, сквозь которую весь мир еще более отчетливо может разглядеть истинные намерения правительства США.

Совсем недавно Китай объявил об официальном присоединении к инициативе по вакцинам от нового коронавируса COVAX, что заслужило всеобщее одобрение в международном сообществе. Генеральный директор Альянса по вакцинации GAVI - партнера ВОЗ и инициатора этого механизма - Сет Беркли сказал, что этот шаг Китая "придаст импульс для справедливого распределения новых вакцин от COVID-19". Между тем, США отказались присоединиться к этой инициативе. Этот отказ инфекционист Гарвардского университета Майкл Мина прокомментировал как полную самоизоляцию США. В связи с этим возникает вопрос: до каких пор США будут обманывать международное сообщество?

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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