Стал известен стартовый состав сборной России на матч с венграми

Назван стартовый состав национальной команды России по футболу на домашний матч Лиги наций против Венгрии. Начало встречи на арене "Динамо" - в 21:45.

На поле в составе россиян выйдут следующие игроки: Антон Шунин, Игорь Смольников, Андрей Семенов, Федор Кудряшов, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Антон Миранчук, Алексей Ионов, Далер Кузяев, Артем Дзюба.

Добавим, что в турнирной таблице группы 3 лиги "B" с семью очками в активе лидируют россияне. Далее идут венгры (шесть очков), турки (два) и сербы (ноль). В первом матче между Россией и Венгрией победу со счетом 3:2 одержали наши футболисты.