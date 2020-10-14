Стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над северными морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского и Северного морей. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Минобороны РФ, на маршруте патрулирования самолеты Дальней авиации находились более 12 часов.

Как и положено, по маршруту следования ракетоносцы сопровождали высотные истребители-перехватчики МиГ-31 морской авиации России. Такая предосторожность оказалась не лишней. Ведь на отдельных этапах полета к нашим самолетам пытались приблизиться истребители Eurofighter Typhoon ВВС Великобритании и F-16 ВВС Норвегии.

В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ту-160 шли на значительном безопасном удалении от зон, где летают гражданские лайнеры, и без пересечения воздушных трасс.

Надо сказать, что экипажи Дальней авиации РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, а также Тихого океана.

Ту-160 (по западной классификации - "Блэк Джек") - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева и является самым крупным в истории авиации сверхзвуковым самолетом. Он способен нести на борту 12 крылатых ракет, всё вооружение размещено внутри фюзеляжа. Бомбардировщик предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей. Каждый самолет оснащается четырьмя двигателями НК-32. Среди российских лётчиков получил прозвище "Белый лебедь".

Длина Ту-160 составляет 54,1 метра, высота - 13,1 метра, площадь крыла 232 кв. метра. Экипаж четыре человека. Практическая дальность полета 14 тысяч км.

Решение о прекращении серийного выпуска Ту-160 было принято в январе 1992 года. К тому времени было выпущено 35 самолетов. В том же году Россия в одностороннем порядке прекратила полеты стратегической авиации в отдаленные регионы. К началу 2001 года, в соответствии с договором ОСВ-2, Россия имела в боевом строю 15 самолетов Ту-160, из которых шесть ракетоносцев были официальными носителями стратегических крылатых ракет.

5 июля 2006 года на вооружение ВВС России был принят модернизированный Ту-160. 17 августа 2007 года Россия возобновила полеты стратегической авиации в отдаленных регионах на постоянной основе.

Сейчас на авиазаводе в Казани готовятся к серийному производству усовершенствованного ракетоносца Ту-160М и перспективного комплекса Дальней авиации. Известно, что это будет практически новый стратегический бомбардировщик. Он получит современные вычислительные и бортовые системы и средства контроля, новую бесплатформенную инерциальную навигационную систему, усовершенствованные комплекс РЭБ и топливомерно-расходомерные системы, а также продвинутые системы управления вооружением.

В январе прошлого года во время посещения Казанского авиазавода министру обороны Сергею Шойгу доложили, что к 2023 году ВКС России получат четыре новых стратегических бомбардировщика на базе Ту-160, равных которым в мире нет практически по всем показателям и в обозримой перспективе не предвидится.