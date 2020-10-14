Строителям арендного жилья могут предоставить льготы

Законопроект о развитии арендного жилья обсуждается в комитетах Госдумы. Об этом рассказала на вебинаре, приуроченном к Международному дню квартиросъемщика, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.

Даже при сниженных ипотечных ставках возможность улучшить жилищные условия с помощью ипотеки, главного инструмента, которое использует сегодня государство, есть лишь у 35-50% россиян, отметила Разворотнева. Поэтому необходимо, на ее взгляд, создавать фонд социального наемного жилья, которое нельзя приватизировать. Сейчас в России таких квартир менее 10%, тогда как за границей этот тип жилья активно используется (в Германии это 57% жилья, в Нидерландах 43%).

Разговоры о необходимости развития арендного жилья идут уже давно, однако в жизнь эта идея пока не воплощается. Между тем, как рассказала Разворотнева, в программе действий по развитию жилищного строительства и ипотечного кредитования, которую подготовил Минстрой летом этого года, есть отдельная глава, посвященная развитию арендного жилья. Предусматривается создание фонда некоммерческой аренды, субсидирование арендной ставки нанимателям в зависимости от уровня доходов. Предлагаются некоторые преференции для бизнеса, который займется строительством такого жилья. Минстроем уже создана рабочая группа по развитию арендного жилья.

Недавно на площадке Общественной палаты РФ был разработан законопроект об арендном жилье, который направлен в Совет Федерации, сейчас обсуждается отдельными комитетами Госдумы. В ближайшее время законопроект может быть представлен для общественного обсуждения на сайте "ЖКХ Контроль".