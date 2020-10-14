Судьбу новогодних корпоративов решат оперативные штабы в регионах

Федерация рестораторов и отельеров по итогам ближайших двух месяцев ожидает закрытия или смены владельцев до 70% ресторанов, если не будет послаблений антиковидных требований к индустрии, в том числе, для проведения вечеринок. В Роспотребнадзоре "Российской газете" заявили, что решения о проведении или запрете банкетов и новогодних корпоративов принимаются на уровне оперативных штабов региона.

Рестораторы опасаются ужесточения требований со стороны банков по выплатам и новым кредитам, а также лишения заработка в новогодние праздники. "Подходит время выплачивать отложенные налоги, мы в Москве три месяца не работали, в регионах где-то по полгода. Соответственно денег на это не заработали. Как только встал вопрос о второй волне коронавируса, стало понятно, что банки, скорее всего, выдвинут другие требования. И по нашим подсчетам, самыми сложными будут октябрь-ноябрь для предпринимателей. Я думаю, что уже процентов 70 потеряет свой бизнес", - сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

По данным Ассоциации, на сегодняшний день 40% рестораторов уже потеряли свой бизнес. Как пояснил глава отраслевого объединения, это не во всех случаях означает закрытие самого заведения или ликвидации компании. По его словам, это может означать отказ частичный или полностью от арендованных помещений, отдачу бизнеса за долги. "Так что сама по себе точка может и работает", - подчеркнул Игорь Бухаров. Он также отметил участившиеся конфликты между арендодателями и арендаторами, что также усугубляет ситуацию в этом секторе экономики.

Кроме того, заведения общепита, как и работники музыкальной сферы говорят о том, что в этом году большинство из них лишатся привычного "новогоднего чеса" - выступлений на новогодних банкетах и корпоративах, что также негативно скажется на финансовой стороне деятельности. "В этот период, благодаря значительному увеличению спроса и заработков формировалась некая финансовая подушка, позволявшая пережить какие-то неблагоприятные периоды. В этом году ее, очевидно, не будет", - отметил директор концертного агентства "Ультра Продакшн" Алан Маршалл.

Рестораторы и артисты рассчитывают на смягчение условий антиковидных требований. По словам Игоря Бухарова, в ассоциации изучили имеющийся на сегодняшний день международный опыт работы заведений общепита в условиях пандемии. Он привел в пример австрийский вариант, когда посетителю при посещении кафе выдается QR-код, если потом выясняется, что одновременно в заведении находился больной COVID-19, по этому коду он получает уведомление. "А дальше человек сам решает, делать ему тест или что-то другое", - рассказал ресторатор. Приемлемым представители ХоРеКа считают и вариант с введением краткосрочных жестких ограничений на две-три недели для локализации заболевания.

"Если на сегодняшний день закрыть бизнес, то уже второе, третье открытие никто не выдержит", - констатировал Игорь Бухаров. Он добавил, что емкость рынка в посетителях сильно упала: после снятия ограничений из 10 человек, посещавших рестораны до пандемии, сохранили свою привычку только 4.

Алан Маршалл сообщил, что концертная индустрия потери от пандемии оценивает ориентировочно в 30 млрд рублей, при том, что ее ежегодный оборот составляет порядка 80 млрд рублей. "В этом году нам еще удалось почти полностью отработать основной сезон. Это февраль-март-апрель, а в этом году из-за продолжающихся ограничений такого не будет", - отметил он. Он также предложил компетентным органам рассмотреть возможности для продолжения артистами концертной деятельности. По его словам, особое внимание стоит обратить на коллективы и артистов, которые выступают в небольших клубах и барах. По его оценке, в Москве чуть менее тысячи таких коллективов, которые живут тем, что дают по 10 небольших концертов живой музыки в месяц. "Вот для этих творческих людей необходимо что-то придумать, как им прокормить свои семьи", - сказал Алан Маршалл.

В Роспотребнадзоре, который ранее выпустил предписание с рекомендациями по работе ресторанов и концертных залов в период частичных ограничений, в ответ на вопрос "РГ", планируется ли запретить в этом году новогодние корпоративы и банкеты, ответили, что решение будет приниматься регионами самостоятельно.

"Подобные решения принимаются на уровне оперативных штабов региона", - заявили в санитарном ведомстве.