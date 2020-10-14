Театр Ермоловой из-за коронавируса закрылся до 29 октября

Московский драматический театр имени Натальи Ермоловой принял непростое решение закрыться на двухнедельный карантин и отменить все спектакле, поскольку в труппе у нескольких человек обнаружили вирус COVID-19. Здоровье артистов и зрителей для театра важнее всего.

"С сегодняшнего дня, 14 октября, и по 28 октября включительно театр будет закрыт: спектакли отменяются, касса работать не будет, все сотрудники переходят на удалённый режим работы, а также будут обязаны сдать тест. Во всех помещениях будет проведена дезинфекция и необходимая санобработка", - говорится в официальном сообщении театра.

Зрителям, купившим билеты на отмененные спектакли, вернут деньги. Средства за билеты, купленные на сайте театра, автоматически вернутся на карточку, с которой̆ была совершена оплата. Билеты, приобретенные в кассе, будут приниматься к возврату в кассе театра, начиная с 29 октября.

"Конечно, мы расстроены такими новостями, но надеемся на ваше понимание. Берегите себя и будьте здоровы! Верим в скорую встречу", - обращаются артисты к своим зрителям.