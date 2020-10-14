Трактор-рекордсмен: 67 лет назад в Минске началось производство МТЗ-2

14 октября 1953 года с главного конвейера Минского тракторного завода сошел первый колесный трактор семейства МТЗ-2 мощностью 37 лошадиных сил. Название новой машине - "Беларусь" - было присвоено по инициативе главного конструктора завода Ивана Дронга.

Эта небольшая бескабинная машина с двигателем в 37 лошадиных сил и максимальной скоростью 13 километров в час произвела фурор не только среди колхозников Советского Союза и стран Варшавского договора, но и в Западной Европы.

Модель минских тракторостроителей получилась весьма симпатичной и проработанной, особенно хорошо получилось рулевое управление.Впервые советские колесные трактора полностью перешли на резиновые пневматические колеса, а стальные колеса со "шпорами" остались в наследство тракторам СХТЗ 15/30 и Универсал-2.

Трактор МТЗ-2 привлекал механизаторов простой конструкцией, надежностью и ремонтопригодностью. Выполнить ремонт практически любой сложности можно было с помощью штатного набора инструмента.

Из недостатков на "двойке" называли отсутствие кабины, низкую скорость, отсутствие синхронизации зубчатых колёс на пониженных передачах, большой расход топлива.

Однако уже через четыре года эти недостатки были устранены и в серию пошла новая модель МТЗ-5. В результате в 1958 году трактор получили гран-при и Золотую медаль на Всемирной выставке в Барселоне, в 1962 году - в Нидерландах, в 1963 году - во Франции. Новые модели из знаменитого тракторного семейства успешно работают и сегодня на полях России и Беларуси.