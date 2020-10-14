Сборная Бразилии одержала вторую победу подряд в отборочном турнире чемпионата мира-2022 в южноамериканской зоне. "Желто-зеленые" обыграли на выезде Перу со счетом 4:2 благодаря хет-трику Неймара.

Лидер бразильцев мог пропустить первые матчи квалификации. По сообщениям СМИ, Неймара беспокоили боли в спине, из-за чего он вынужден был досрочно завершить одну из тренировок. Но форвард "ПСЖ" восстановился и провел два ударных поединка: против Боливии десятка "желто-зеленых" отметился двумя результативными передачами, а с Перу забил три гола.

Хет-трик в ворота перуанцев позволил Неймару обойти Роналдо в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии и выйти на второе место. Теперь в активе Неймара 64 гола. Уступает по этому показателю он только легендарному Пеле (77).

Непростую победу одержала Аргентина. Лионель Месси и компания отправились на один из самых экстремальных выездов - в Боливию. Дело в том, что домашний стадион этой команды "Эрнандо Силес" расположен на высоте 3637 метров. Из-за климатических особенностей гостям здесь приходится очень непросто, в чем, к слову, убедились однажды и сами аргентинцы: в 2009 году "альбиселеста" потерпела на этой арене одно из крупнейших поражений в истории (1:6).

Как и 11 лет назад, на поле с первых минут появился Месси. В отличие от первого матча отбора ЧМ-2022 лидер "Барселоны" результативными действиями не отметился, что, впрочем, не помешало его команде набрать три очка (2:1). Аргентинцы уступали по ходу встречи, но голы Лаутаро Мартинеса и Хоакина Корреа принесли гостям важнейшую победу.

- В стартовые 15 минут мы были командой, которая очень хорошо знала, во что она играет. Ребята смогли противостоять атакам соперника, и нам повезло сравнять счет перед перерывом. При помощи замен я старался улучшить то, что мы делаем. Было заметно, что мы прибавляем впереди, а Боливия больше думает о сохранности ворот. Вышедшие во втором тайме футболисты дали нам больше свежести и позволили взять все три очка, - отметил главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.

Неожиданное поражение потерпел Уругвай: двукратные чемпионы мира проиграли в гостях Эквадору со счетом 2:4. Дублем у гостей отметился Луис Суарес. Благодаря этим двум мячам форвард "Атлетико" стал лучшим бомбардиром южноамериканских сборных в официальных играх, обойдя Месси и Роналдо. В активе Суареса теперь 40 голов, у Месси и Роналдо - по 39.