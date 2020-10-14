Трое приезжих отобрали у москвича 3,6 миллиона рублей

Разбойное нападение произошло в Москве на Волгоградском проспекте.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в полицию поступило сообщение от 43-летнего гражданина. По его словам, он попросил двоих малознакомых мужчин произвести операцию по обмену валюты и встретился с ними около банка, расположенного на Волгоградском проспекте. Отдав им 3 миллиона 600 тысяч рублей, он со своим родственником остался ждать у входа. Неожиданно к ним подошли двое незнакомцев и распылили в лицо содержимое перцового баллончика. В это же время из здания банка выбежали мужчины с деньгами заявителя и вместе с нападавшими скрылись в неизвестном направлении.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с оперативниками из 6 отделения ОУР УВД по Юго-Восточному административному округу города Москвы при участии сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Свердловской области задержали троих приезжих из ближнего зарубежья, подозреваемых в разбойном нападении на двоих мужчин. Задержание провели в Екатеринбурге. Задержанные оказались приезжие из ближнего зарубежья в возрасте от 20 до 22 лет.

Злоумышленники заранее спланировали нападение. С помощью соучастников они отвлекли потерпевших и скрылись с деньгами. После этого они попытались выехать из страны, но были задержаны. Часть денег была изъята.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ "Разбой". В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на задержание соучастника преступления.