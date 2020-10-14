Ущерб экономике США от коронавируса оценен в триллионы долларов

Американская экономика с учетом долгосрочных последствий потеряет свыше 16 триллионов долларов из-за пандемии коронавируса. Такие оценки приводятся в статье экс-министра финансов США Лоуренса Саммерса и экономиста Гарвардского университета Дэвида Катлера, опубликованной в периодическом издании Американской медицинской ассоциации.

В своих расчетах они учитывали потери производительности в США в течение последующего десятилетия, а также экономический ущерб, который был нанесен из-за болезней и гибели американцев, пишет ТАСС. Общий показатель оценивается более чем в 16 триллионов - около 90% от годового ВВП США. "Для семьи из четырех человек потери составят почти 200 тысяч долларов. Примерно половина от этой суммы - это потерянные из-за вызванной COVID-19 рецессии доходы", - пишут Саммерс и Катлер.

При этом подчеркивается, что расчеты сделаны, исходя из оптимистического предположения, что распространение COVID-19 в США удастся "значительно сдержать к осени 2021 года". Эксперты отмечают, что пандемия стала самой серьезной угрозой процветанию и благополучию США со времен Великой депрессии. Экономические убытки от коронавируса в стране можно сравнить с теми, которые в перспективе причинит изменение климата, утверждают Саммерс и Катлер.

Напомним, что Соединенные Штаты являются лидерами по числу заражений коронавирусом и смертей. По последним данным, в стране зафиксировано более восьми миллионов случаев COVID-19, скончались 220,7 тысячи человек.