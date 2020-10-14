Многим призывникам этой осенью и зимой придется расстаться с мечтой стать десантником. И дело не только в особых требованиях к кандидатам в ВДВ - по здоровью они должны иметь категорию годности "А", то есть без ограничений подходить для военной службы в любых видах и родах войск.

Заветный путь к тельняшке и голубому берету закроют для некоторых новобранцев из-за сокращенного набора молодых солдат в Воздушно-десантные войска. Туда попадут лишь лучшие из лучших призывников.

Речи о штатном секвестре в ВДВ, разумеется, не идет. Численность российской крылатой пехоты по-прежнему останется в пределах 45 тысяч человек. Однако в последние годы в связи возросшими задачами Воздушно-десантных войск и поступлением в их бригады и дивизии высокотехнологичной боевой техники, генералы активизировали набор в строй контрактников. Этим как раз и объясняется снижение планки десантного призыва.

По словам начальника организационно-мобилизационного отдела штаба ВДВ Дмитрия Сатарова, спрос на солдат-срочников нынешней осенью и зимой ограничится 2,5 тысячи парней. Для сравнения - еще полгода назад этот показатель составлял 6 тысяч новобранцев. Зато призывники из 64 регионов России пополнят все соединения и части российской крылатой пехоты за исключением 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Ульяновске. Это соединение уже несколько лет комплектуют исключительно профессионалами.

Основным критерием отбора в Воздушно-десантные войска была и остается моральная и физическая готовность призывника служить в крылатой пехоте. Не последнюю роль играет мотивация парней к такой службе. Вес, рост, образование, наличие спортивного разряда, допризывная подготовка - все имеет значение.

Как и весной, нынешний призыв в ВДВ организуют с соблюдением всех необходимых профилактических и противоэпидемических мер. Молодых солдат разместят в воинских частях в отдельных зданиях, где заранее собраны запасы защитных медицинских масок и средств дезинфекции. В течение 14 дней у новичков трижды в сутки будут проверять температуру. Питаться они будут отдельно от других военнослужащих, причем пищу станут доставлять в места размещения молодого пополнения вместе с одноразовой посудой. В эти дни новобранцы пройдут медкомиссию и углубленное психологическое обследование.