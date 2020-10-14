В Хэйлунцзяне пройдет международный фестиваль риса

В Харбине с 18 по 22 октября пройдут Хэйлунцзянская ярмарка экологически чистых продуктов питания и международный фестиваль риса.

В фестивале примут участие 1395 компаний Китая, России, Японии, Южной Кореи, Бразилии, Франции и многих других. КНР представят 208 предприятий из 21 провинции, а также более тысячи фирм из Хэйлунцзяна.

Общая площадь выставки составляет 60 тысяч квадратных метров, на которых расположат семь выставочных зон.

Онлайн-выставка будет включать в себя 13 тематических залов, в том числе материалы для сельскохозяйственного производства, базы для выращивания экологически чистых органических сельскохозяйственных продуктов, продукты с географическими указаниями, создание брендов и сельскохозяйственный экотуризм.

Церемония открытия, российско-китайская конференция по торговле и инвестициям в области сои и другие мероприятия будут транслироваться в прямом эфире.