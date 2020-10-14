Во время первой волны в столице Киргизии пришлось открывать дополнительные стационары в школах и спортивных центрах. Фото: Пресс-служба мэрии Бишкека

В Киргизии впервые с лета вновь растет выявляемость случаев COVID-19. Медики ежедневно фиксируют по несколько сотен новых зараженных. Число заболевших в два раза выше количества выздоравливающих. Похожая ситуация складывалась в начале июля, когда руководство республики было вынуждено обратиться за помощью к России.

Рост заболеваемости по времени фактически совпал с началом беспорядков и массовыми акциями протеста, прокатившимися по стране. Есть ли связь между этими событиями и явлениями, пока не ясно, но одним из эпицентров пандемии в стране по-прежнему остается столица. В целом по республике только в течение последней недели от COVID-19 и вызванных им осложнений умерли 25 человек, хотя ранее смертельные случаи практически не фиксировались с начала осени.

- Люди стали игнорировать призывы соблюдать санитарные правила, - объясняют происходящее в Республиканском штабе по борьбе с коронавирусом. - Возможно, забыли, как тяжело терять родных, как трудно медикам бороться с коварным вирусом. Цифры, к сожалению, говорят о том, что мы сами идем навстречу новой волне COVID-19.

Республиканский штаб напоминает, что необходимо носить маски в закрытых помещениях и местах массового скопления людей, соблюдать санитарную дистанцию, мыть руки и использовать антисептики.

По-прежнему большое количество случаев коронавирусной инфекции выявляется среди медиков. Диагноз COVID-19 поставлен более 3,4 тысячи медработников разных уровней.

В пресс-службе минздрава КР сообщают, что в больнице киргизско-турецкой дружбы в Бишкеке открыт дополнительный стационар. Зараженных опасным вирусом вновь начал принимать Национальный госпиталь. В открытии дополнительных - дневных - стационаров, впрочем, власти столицы пока не видят необходимости.

- Первичная помощь в достаточном объеме оказывается в центрах семейной медицины и действующих больницах, - заявила журналистам вице-мэр Бишкека Виктория Мозгачева. - Мы постараемся сдержать волну, если граждане станут придерживаться санитарных требований. Люди, в свою очередь, и сами перестали заниматься самолечением, а сразу обращаются в больницу, что сократило количество "тяжелых" пациентов.

Вместе с тем



"Скорая помощь" в Бишкеке продолжает работать в усиленном режиме. Как утверждают официальные источники, это объясняется режимом чрезвычайной ситуации, введенным с целью пресечь беспорядки. На смену в среднем заступает до 35 бригад экстренной медицины.