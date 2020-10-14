Новости

В Госдуме оценили заявления США о якобы готовности заморозить ядерные арсеналы 14:53
Премьер Киргизии рассказал о возможной отставке президента страны 14:48
Танковая дивизия на Урале получила 10 модернизированных Т-72Б3М 14:48
Шадаев: Под сети 5G освободят частоты 4,7-4,9 ГГц 14:33
Петербургские следователи выяснили, как был убит рэпер Энди Картрайт 14:27
Вучич: Сербия ведет переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса 14:20
В Сибири полицейского арестовали по делу об убийстве трансгендера 14:13
В Кремле прокомментировали заявления Вашингтона про ядерные арсеналы 14:02
БК "Зенит" засчитаны два поражения в Евролиге 13:56
В Новосибирске арестовали фигурантку дела о взятке в мэрии 13:49
Флот "Газпрома" готовится к прокладке последних километров "Северного потока" 13:48
Лавров: Запад использует "негодные" средства в Беларуси 13:28
Видео: Заснувшую на Балтийском дне британскую супербомбу пришлось взорвать 13:26
Видео: песню крокодила Гены в новом "Чебурашке" споет Дима Билан 13:20
Петербурженка вживила себе в руку банковскую карту и домофонный ключ 13:19
Разработаны рекомендации по улучшению Индекса качества городской среды 13:07
Лавров: Россия зеркально ответит на санкции ЕС 13:07
Большой Барьерный риф потерял 50% кораллов из-за изменений климата 13:02
В Нижегородской области сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе 12:33
Власти Каталонии хотят закрыть бары и рестораны до конца месяца 12:31
Лавров рассказал о вкладе Путина в переговоры по Карабаху 12:28
Госсекретарь Совбеза Беларуси и генсек ОДКБ обсудили вопросы безопасности 12:27
Мошенник обманул москвичку на миллион рублей 12:16
В России выйдут четыре новых сериала с элементами триллера 12:16
Губернатор Кубани рассказал, вернут ли в крае карантин 12:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
14.10.2020 14:02
Рубрика: Власть

В Кремле прокомментировали заявления Вашингтона про ядерные арсеналы

Текст: Кира Латухина

И Россия, и США понимают необходимость продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но "железобетонных договоренностей" о замораживании ядерных арсеналов нет. Об этом заявили в Кремле.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Рябков назвал неприемлемыми предложения США по ДСНВ

На просьбу прокомментировать заявление спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли, что между двумя странами есть договоренность на самом высоком уровне о замораживании ядерных арсеналов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на этот счет ведутся контакты на экспертном и на высоком уровне.

"Вместе с тем пока мы не говорим о достижении каких-то четких договоренностей", - заметил представитель Кремля. "Позиция российской стороны хорошо известна, она последовательна, и пока мы не стали бы говорить, что какие-то железобетонные договоренности достигнуты на этот счет", - добавил он.

На уточняющий вопрос, существует ли понимание о необходимости замораживания арсеналов, Песков ответил "нет". "Если говорить о понимании необходимости продления ДСНВ, то мы надеемся, что в этом плане мы на одном треке, - пояснил он. - Что мы понимаем, что его надо продлевать, это в интересах и наших стран, и стратегической безопасности всего мира". "А в остальном договоренности не достигнуты", - заключил представитель Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Договор об СНВ

Главное сегодня

В Кремле дали оценку отношениям с Западом
Лавров: Россия зеркально ответит на санкции ЕС
Центризбирком не выявил случаев двойного голосования 13 сентября
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку"
Мощно. Круто. Apple выпустила новые iPhone 12 и назвала цены в России
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия