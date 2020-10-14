В Кремле прокомментировали заявления Вашингтона про ядерные арсеналы

И Россия, и США понимают необходимость продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но "железобетонных договоренностей" о замораживании ядерных арсеналов нет. Об этом заявили в Кремле.

На просьбу прокомментировать заявление спецпредставителя президента США Маршалла Биллингсли, что между двумя странами есть договоренность на самом высоком уровне о замораживании ядерных арсеналов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на этот счет ведутся контакты на экспертном и на высоком уровне.

"Вместе с тем пока мы не говорим о достижении каких-то четких договоренностей", - заметил представитель Кремля. "Позиция российской стороны хорошо известна, она последовательна, и пока мы не стали бы говорить, что какие-то железобетонные договоренности достигнуты на этот счет", - добавил он.

На уточняющий вопрос, существует ли понимание о необходимости замораживания арсеналов, Песков ответил "нет". "Если говорить о понимании необходимости продления ДСНВ, то мы надеемся, что в этом плане мы на одном треке, - пояснил он. - Что мы понимаем, что его надо продлевать, это в интересах и наших стран, и стратегической безопасности всего мира". "А в остальном договоренности не достигнуты", - заключил представитель Кремля.