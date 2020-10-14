В Лондоне скульптуру русской Бабы-яги выкрали и продали на аукционе

Скульптуру сидящей на лавке Бабы-яги продали на аукционе прямо со склада в Лондоне, где она хранилась во время пандемии. Арт-объект с изображением русского сказочного персонажа установили в столице Великобритании в рамках международного арт-проекта два года назад.

Популярная героиня сказок радует детей и взрослых и в других городах мира. Похожие скульптуры установлены в Дубае, Майами. Есть они и в России - в Екатеринбурге, Уфе и Челябинске.

Образ Бабы-яги, взятый за основу скульптуры, во многом повторяет образ персонажа, который воплотил на экране русский актер Георгий Милляр. По замыслу организаторов арт-проекта, появление таких объектов на улицах города помогает взрослым снова вспомнить детство, почувствовать себя ребенком, а дети просто хотят верить в сказки.

Организаторы арт-проекта договорились с городской администрацией Лондона перенести лавку с улицы в сквер, где люди смогли бы отдохнуть, посидеть рядом с Бабой-ягой и сфотографироваться. После начала пандемии, чтобы сократить социальные контакты, было принято решение убрать подобные объекты с улиц, где собирается большое количество людей. Скульптуру отвезли на склад, чтобы после окончания пандемии торжественно установить ее в одном из городских скверов Лондона. Сотрудники склада без согласования с владельцем арт-объекта выставили скульптуру Бабы-яги на аукцион и продали.

"Оказалось, что складскую компанию где хранился арт-объект выкупила другая фирма. Когда я приехал за скульптурой Бабы-яги, то увидел закрытый и опечатанный склад. Совершенно случайно мне удалось выяснить, что она уже продана на аукционе", - рассказал "РГ" представитель арт-проекта BY в Лондоне Тим Юрьев.

Установка скульптуры Бабы-яги в разных городах России и мира - это продолжение международного арт-проекта BY (BABA YAGA), который знают и поддерживают во многих странах. В рамках проекта "живая" Баба-яга участвует в самых масштабных выставках, концертах и фестивалях и знакомит людей по всему миру с русскими обычаями и традициями.