В Малайзии из-за вспышки коронавируса ввели повторные ограничения

С сегодняшнего дня в Куала-Лумпуре и ряде других административных районов Малайзии вступили в силу повторные санитарные ограничения. На этот шаг власти пошли из-за резкого роста числа заболевших COVID-19.

"Владельцев кафе и ресторанов призвали отказаться от приема посетителей, перевести обслуживание только навынос. Сокращаются часы работы магазинов, продовольственных рынков и АЗС. Общественный транспорт продолжит пока работать в обычном режиме, но такси смогут перевозить только двух пассажиров", - пишет ТАСС со ссылкой на заявление старшего министра, министра обороны Исмаила Сабри Якоба.

Как ожидается, вступившие в силу ограничения продлятся до 27 октября. На этот период закрываются детские сады, школы, центры дополнительного образования, запрещается проводить любые социальные мероприятия, в том числе свадьбы, конференции, семинары. Вводятся также временные ограничения на передвижение между городами за исключением производственной необходимости, но для этого нужно получить специальное разрешение.

Выходить из карантина Малайзия начала с конца апреля, а в начале лета большинство ограничений уже были сняты. В августе прирост новых инфицированных коронавирусом в среднем не превышал десяти случаев в сутки. В конце сентября - начале октября ситуация резко ухудшилась, когда прирост заболевших увеличился примерно в 30-40 раз. По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет статистику заболеваемости, коронавирусом в Малайзии инфицированы 16 тысяч 880 человек.