В Минске началось строительство первого дома "Петербургского квартала"

У строителей есть традиция - при закладке нового дома они бросают в основание фундамента монету. Вчера монетки были опущены представителями заказчика и подрядчика в первый бетон, поданный на стройплощадку многоэтажки "Маяк", входящей в состав будущего жилого комплекса "Петровские верфи", известного также как Петербургский квартал в Минске. Корреспонденты "СОЮЗа" побывали на месте возведения знакового объекта и оценили перспективы будущих работ.

В комплексе будет девять жилых домов, выполненных в трех различных стилистиках. Фото: Предоставлено УКС ЗАПАД

"Симметричные" проекты строительства жилья в Санкт-Петербурге и Минске должны быть реализованы в рамках программы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между правительствами Беларуси и Северной столицы России. Площадка в белорусской столице, где строители сегодня колдуют над сооружением фундаментов, пока куда меньше, чем предназначенная под застройку территория. Дело в том, что комплекс "Петровские верфи", запроектированный по концепции питерских архитекторов из бюро "Студия 17", будет возводиться в несколько этапов. Представитель заказчика - директор предприятия УКС "Запад" Юрий Кочерго - проводит мини-экскурсию:

- В составе комплекса будет девять многоэтажных жилых домов, выполненных в трех различных стилистиках. Вдоль существующей улицы Семашко разместятся четыре здания, по форме и оформлению похожих на корабли. За ними - четыре дома с переменной этажностью, символизирующих паруса.

В конкурсе на лучшую концепцию "Белорусскогоквартала" в Санкт-Петербурге победил проект "Журавли", он предусматривает возведение 62 тысяч кв. метров жилья

Самый высокий дом - "Маяк" - станет архитектурной доминантой квартала. В состав первой очереди (всего их четыре) входят два дома - "Маяк" и "Парус" - и один из предусмотренных проектом гаражей-стоянок для транспорта будущих жильцов. Эти объекты мы планируем сдать в четвертом квартале 2021 года.

Петербургский квартал предназначен для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, решивших обзавестись новым жильем без господдержки. Квартиры-то, прямо скажем, не из числа типовых.

- "Маяк" оправдает свое название - он одноподъездный, с 17 жилыми этажами, - рассказывает о доме-первенце Юрий Кочерго. - Квартиры 1-3-комнатные, их площадь - от 47 до 139 квадратных метров. - Технология монолитно-кирпичного строительства с вентилируемыми фасадами обеспечивает теплоизоляцию, что позволяет уменьшить расходы на обогрев здания. С первого по 14-й этаж жилые квартиры, а на 16-м и 17-м уровнях - четыре квартиры с индивидуальными террасами.

Для покупателей важно и то, что возведение комплекса осуществляется с ограниченной прибылью застройщика на нормируемую площадь в размере 15 квадратных метров для каждого члена семьи, нуждающегося в улучшении жилищных условий, а при строительстве для одного человека однокомнатной квартиры - 30 "квадратов". Иными словами, задирать цены никто не собирается. (В "Маяке" стоимость квадратного метра стартует от 2522 рублей - около 1000 долларов США в эквиваленте. Для "Паруса" цены пока не озвучены). С другой стороны, обязательное условие участия в долевом строительстве - приобретение машино-места в гараже-стоянке. Достойное соотношение цена - качество жизни! А жизнь в ЖК "Петровские верфи", похоже, будет весьма комфортной: закрытые дворы без машин, велопарковки, спортплощадки и зоны для отдыха жителей квартала. С одной стороны, рядом главные городские магистрали и станция метро, с другой - зеленая зона поймы небольшой речки Мышка. Желающих обзавестись такой жилплощадью достаточно: по словам заместителя директора УКС "Запад" Ольги Малиновской, в доме "Маяк" через месяц после начала продаж свободно всего 30 процентов от общего количества предложенных квартир. Очень хороший результат для коронавирусного 2020 года.

Переходим к возводимому рядом с "Маяком" многоярусному паркингу. Старший прораб филиала "СУ-199" ОАО "Стройтрест N 35" Евгений Борисевич рассказывает, что к работе над фундаментом специалисты приступили 20 сентября.

Минские строители убеждены, что "Петровские верфи" станут архитектурным украшением города. Фото: Предоставлено УКС ЗАПАД

- К концу октября хотим завершить нулевой цикл и полностью выйти на поверхность, - делится планами представитель организации-подрядчика. - Паркинг будет шестиэтажным. Стоимость машино-места в нем - 24 613 белорусских рублей (чуть менее 10 000 долларов США). Недешево, конечно, но для современного жилого комплекса наличие площадки для личного автомобиля - суровая необходимость. Проектировщики учли ошибки других ЖК, территория которых напоминает здания-островки среди гигантской парковки.

62 тысячи квадратных метров составит общая площадь жилья в ЖК "Петровские верфи"

Вторая очередь строительства может начаться уже в первом квартале следующего года, это будут два жилых дома "Корабль". Полностью возведение Петербургского квартала, по предварительным прикидкам, завершится не позже 2024 года.

- Останавливать проект не будем, - уверяет Юрий Кочерго. - У предприятия есть финансовая подушка безопасности, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств завершить строительство за собственные деньги. Но мы рассчитываем и на то, что приостановившееся кредитование потребителей, в том числе коммерческое, будет возобновлено в прежних объемах в 2021 году.

Минские строители убеждены, что "Петровские верфи" станут архитектурным украшением города, и с надеждой смотрят на питерских коллег. В завершившемся три года назад конкурсе на лучшую концепцию "Белорусского квартала" победил проект "Журавли", предусматривающий возведение более 62 тысяч квадратных метров жилья. Как сообщал ранее "СОЮЗ", работы в Санкт-Петербурге пока приостановлены на неопределенный срок из-за связанной с пандемией коронавируса корректировки стоящих перед городом задач...