В Минске предложили учредить орден "Семья Беларуси"

Не только демографические соображения, но и признание в обществе значимости крепких семейных уз и роли отца в воспитании молодого поколения десятимиллионной страны стали определяющим мотивом общественных дискуссий относительно учреждения в республике ордена "Семья Беларуси" или "Родительская слава". Эту идею озвучила в День матери, который отмечается в среду в РБ, министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на встрече в городской ратуше с активом "Белорусской ассоциации многодетных родителей".

Она напомнила, в частности, что более одиннадцати тысяч белорусских женщин, воспитывающих пятерых и более детей, награждены орденом Матери. Еще 240 матерей получать заслуженные награды в течение Недели матери. "Но, наверное, пытаясь повышать роль отца в семье, надо думать и об его общественном признании", - полагает Костевич.

Министр уточнила, что среди многодетных семей в республике есть и такие, где количество детей в современных реалиях кажется невероятным - 8, 9 и более. А самая многодетная семья, по ее словам, проживает в Ивацевичском районе Брестской области, в которой воспитываются 14 несовершеннолетних ребят.

"У нас есть идея ввести орден "Семья Беларуси" или "Родительская слава". Так мы сможем признать не только роль матери, но и роль и значимость отца, семейных уз", - поделилась своими соображениями отраслевой руководитель.

И хотя в настоящее время эта идея только обсуждается, участницам встречи это предложение пришлось по душе, подтверждает БЕЛТА.