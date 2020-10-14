В Минздраве назвали сроки ввода в гражданский оборот второй вакцины от ковид

Вакцину от коронавируса, разработанную Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", введут в гражданский оборот 1 января 2021 года. Такие сведения содержатся в государственном реестре лекарственных препаратов Минздрава России.

В клинических исследованиях вакцины участвовало 100 добровольцев. Далее будут проводиться пострегистрационные клинические исследования в различных регионах России с участием 40 тысяч добровольцев. Вакцина "Вектора" - это вторая вакцина, разработанная в России.