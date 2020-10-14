В Москве презентовали сайт "Русский язык для наших детей"

Презентация учебно-методического сайта "Русский язык для наших детей" состоялась в Московском доме соотечественника, сообщает сайт организации.

Послушать полезную информацию об интересном проекте приехали руководители и педагоги русских школ за рубежом и курсов обучения русскому языку из Испании, Катара, Польши, США, Японии, Марокко, Италии, Южной Кореи, Ирландии, Хорватии, Франции, Нидерландов, Венгрии, Сирии, Ливана, Греции, Германии и других стран.

Уникальный сайт будет состоять из таких полезных разделов, как "Артстудия", "Читальный зал", "Я учу русский!", "Чтение и письмо", страноведческий раздел "О России" и другие. Все они связаны друг с другом так, чтобы ребенок не остался равнодушным, не заскучал на уроках "великого и могучего". Автором презентации стала кандидат филологических наук, руководитель Научно-методического центра образовательных ресурсов по русскому языку для детей Института русского языка имени Пушкина Ольга Каленкова.

Она прочитала лекцию "Системный подход к обучению и тестированию русскоязычных детей-билингвов за рубежом". Эксперт затронула множество насущных вопросов. Она рассказала об особенностях речевого развития ребенка в условиях ограниченной русскоязычной среды. Раскрыла тему единой системы тестирования русскоязычных детей-билингвов.

Среди вопросов, которые были подняты на лекции, был обзор комплексной и общеразвивающей образовательной программы по русскому языку, литературному чтению и страноведению для русскоязычных учащихся. Филолог также ответила на массу практических вопросов, в частности, как обучать и готовить к тестированию двуязычных детей, используя материалы сайта "Русский язык для наших детей".