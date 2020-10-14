В Москве презентовали сайт "Русский язык для наших детей"

Новости

В Архангельской области главу муниципалитета задержали за взятку квартиру 19:25
Росстат назвал самый подорожавший за неделю продукт 19:12
МИД Беларуси вручил ноту послу Украины 19:03
Граждане с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать ТСР 19:00
Новак пригласил партнеров по БРИКС в нефтегазовые проекты в Арктике 18:51
Власти Берлина "пригрозили" пальцем нарушителям масочного режима 18:44
Хуснуллин: Продление льготной ипотеки снизит среднюю ставку до 7,5% 18:38
Пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически 18:37
Проактивное установление инвалидности станет постоянным 18:20
Раскрыта тайна галактики, на 99,99 процентов состоящей из темной материи 18:18
Театр Ермоловой закрылся на карантин из-за коронавируса 18:13
Минэнергетики Болгарии: София не будет делать реверансы перед США из-за “Турецкого потока” 17:44
ЦИК готовит предложения по "разведению" выборов с учебным процессом 17:28
Появилась новая дата проката фильма Алексея Учителя "Цой" 17:15
Столичных водителей проверят на правильность проезда ж/д переездов 17:13
Памфилова: Онлайн-голосование на выборах в Госдуму вряд ли будет повсеместным 17:13
В Минске предложили учредить орден "Семья Беларуси" 17:09
Более 2000 человек посетили Международный музыкальный фестиваль в Ярославле 17:09
Решетников сообщил о подготовке создания пяти особых экономических зон 17:09
Путин призвал лучше информировать людей о защите вкладов 17:05
Путин поручил Мишустину контролировать работу по привлечению инвестиций 17:04
Памфилова назвала бессмысленным "день тишины" в современных условиях 16:58
Мособлдума перешла на удаленный режим работы из-за COVID-19 16:51
Матвиенко: Рост заболеваемости COVID-19 может снизиться через 2-3 недели 16:49
Россия и Беларусь увеличивают число авиарейсов между странами 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку"
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
14.10.2020 18:08
Рубрика: Общество

В Москве презентовали сайт "Русский язык для наших детей"

Текст: Елена Кухтенкова
Презентация учебно-методического сайта "Русский язык для наших детей" состоялась в Московском доме соотечественника, сообщает сайт организации.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Послушать полезную информацию об интересном проекте приехали руководители и педагоги русских школ за рубежом и курсов обучения русскому языку из Испании, Катара, Польши, США, Японии, Марокко, Италии, Южной Кореи, Ирландии, Хорватии, Франции, Нидерландов, Венгрии, Сирии, Ливана, Греции, Германии и других стран.

Фото: Александра Мудрац/ТАСС
Студенты из Южной Африки заинтересовались обучением на русском языке

Уникальный сайт будет состоять из таких полезных разделов, как "Артстудия", "Читальный зал", "Я учу русский!", "Чтение и письмо", страноведческий раздел "О России" и другие. Все они связаны друг с другом так, чтобы ребенок не остался равнодушным, не заскучал на уроках "великого и могучего". Автором презентации стала кандидат филологических наук, руководитель Научно-методического центра образовательных ресурсов по русскому языку для детей Института русского языка имени Пушкина Ольга Каленкова.

Она прочитала лекцию "Системный подход к обучению и тестированию русскоязычных детей-билингвов за рубежом". Эксперт затронула множество насущных вопросов. Она рассказала об особенностях речевого развития ребенка в условиях ограниченной русскоязычной среды. Раскрыла тему единой системы тестирования русскоязычных детей-билингвов.

Среди вопросов, которые были подняты на лекции, был обзор комплексной и общеразвивающей образовательной программы по русскому языку, литературному чтению и страноведению для русскоязычных учащихся. Филолог также ответила на массу практических вопросов, в частности, как обучать и готовить к тестированию двуязычных детей, используя материалы сайта "Русский язык для наших детей".

Пушкинский конкурс Общество Образование

Главное сегодня

Путин призвал лучше информировать людей о защите вкладов
В Кремле дали оценку отношениям с Западом
Матвиенко: Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной
В Госдуме оценили заявления США о якобы готовности заморозить ядерные арсеналы
Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов
С какими баллами ЕГЭ возьмут в педвузы
Эпидемиолог рассказал, может ли коронавирус внезапно исчезнуть