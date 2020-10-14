В Москве пройдет Synergy Sales Boot Camp

В Центре международной торговли 31 октября пройдет Synergy Sales Boot Camp. В рамках практического интенсива ведущие эксперты международных корпораций поделятся кейсами в сфере продаж.

Сфера продаж сегодня имеет свои специфические черты, но основная проблема заключается в быстрой смене специалистов. Таким образом, на рынке преобладают специалисты-практики с опытом работы в среднем 2-5 лет в узкоспециализированном сегменте. Такое положение вещей привело к несколько однобокому представлению об инструментах и техниках выстраивания взаимоотношений с клиентами. На Synergy Sales Boot Camp соберутся спикеры, имеющие всестороннюю практику работы в сфере продаж, которые поделятся как современными методиками отрасли, так и классическими подходами в профессии, наработанными в ходе многолетней практики в ведущих российских и зарубежных компаниях.

"Продажи делают людей сильными. Если вы научитесь реализовывать товары с не самой очевидной выгодой на одном из самых высококонкурентных рынков, то вам по плечу будут практически любые бизнес­задачи", - делится своим видением профессии один из спикеров форума Максим Батырев.

В качестве главного приглашенного гостя на форуме выступит ведущий корпоративный тренер президент крупнейшей американской корпорации DEI Management Group Inc. Стивен Шиффман. В своем выступлении он поделится авторскими методиками подготовки специалистов по продажам и расскажет о наиболее действенных техниках холодных звонков.

Отдельным блоком на форуме пройдет панельная дискуссия "Digial-продажи", на которой эксперты поделятся наиболее актуальными инструментами e-commerce, помогут разработать стратегии автоматизации продаж и внедрения современных digital-инструментов.

Форум пройдет в формате офлайн. Подробности о спикерах и программе можно узнать на официальном сайте мероприятия - https://synergy.online/lp/salesbootcamp/