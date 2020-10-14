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14.10.2020 09:30
Рубрика: Происшествия

В Подмосковье у водителя изъяли 100 свертков с наркотиками

Текст: Михаил Фалалеев
Наркодиллер перевозил запрещенное вещество в каршеринговом автомобиле. На трассе М-4 "Дон" стационарном посту его остановили для проверки документов инспекторы полка ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.
Фото: мвд.рф Фото: мвд.рф
Фото: мвд.рф

При беседе с полицейскими 51-летний пассажир вел себя подозрительно и сильно нервничал, рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины под пассажирским сиденьем инспекторы обнаружили 100 свертков с порошкообразным веществом.

Фото: МВД РФ
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На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу ОМВД России по городскому округу Кашира. Все обнаруженное было изъято и направлено на исследование, по результатам которого установили, что образцы порошка являются героином, общим весом свыше 110 граммов. Злоумышленник пояснил, что данный наркотик он приобрел через интернет за 100 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ - "покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

А в Приморье полицейские обнаружили у жителя села Михайловка свыше 153 килограммов марихуаны. В краевом УМВД РФ сообщили, что 47-летний гражданин нашел очаг дикорастущей конопли и собрал ее для изготовления наркотиков​​​.

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В лесополосе близ села Раковка, где задержанный занимался переработкой растений, полицейские обнаружили полог и несколько мешков с верхушечными частями маньчжурской конопли. Экспертизой установлено, что эти растения являются марихуаной.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в особо крупном размере". Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД ГИБДД Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Дальний Восток ЦФО Московская область ДФО Приморский край Борьба с наркотиками

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