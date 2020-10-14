Минэкономразвития до 15 декабря должно подготовить законопроект, устанавливающий полный запрет вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года. Это предусматривает план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, утвержденный зампредом правительства Викторией Абрамченко.

Перечень мероприятий был сформирован по итогам совещания у президента по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Каждое решение, прописанное в плане, направлено на устранение конкретных проблем в лесной отрасли, на которые указывают федеральные органы исполнительной власти, главы регионов и представители отраслевого профессионального бизнес-сообщества, отметила Виктория Абрамченко.

Для повышения эффективности лесной охраны минприроды должно подготовить к 1 декабря законопроект, предусматривающий закрепление полномочий по федеральному государственному лесному надзору за уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с введением должности главного федерального государственного лесного инспектора по региону. Кроме того, до 1 декабря должны быть приняты необходимые нормативные правовые акты для реализации в 2021 году в ряде регионов эксперимента по передаче Рослесхозу отдельных полномочий по осуществлению федерального государственного лесного надзора.

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