Новости

Умерла актриса из "Друзей" Кончата Феррелл 22:24
Фальков назвал условия перехода вузов России на удаленку 22:11
Кристина Асмус заразилась коронавирусом 22:11
Воробьев не намерен возвращать пропускную систему в Подмосковье 21:46
Слабые ночные заморозки ожидаются в Москве в выходные 21:21
Хуснуллин: Льготная ипотека увеличивает объем строящегося жилья 21:13
Минобороны сообщило о 1 468 военнослужащих с коронавирусом 21:01
В Минздраве назвали сроки ввода в гражданский оборот второй вакцины от ковид 20:55
Мурашко: Предельную цену на "Фавипиравир" зарегистрируют после согласования с ФАС 20:40
На месте киноцентра "Соловей" в Москве построят четыре башни 20:40
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с венграми 20:34
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений 20:27
Следователи задержали тещу убитого в Петербурге рэпера Картрайта 20:06
В Минтруда пообещали решить спорную ситуацию с автознаком "Инвалид" 19:59
Театр Ермоловой из-за коронавируса закрылся до 29 октября 19:57
Москалькова прокомментировала членство РФ в Совете по правам человека ООН 19:55
Росстат назвал самый подорожавший за неделю продукт 19:12
МИД Беларуси вручил ноту послу Украины 19:03
Граждане с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать ТСР 19:00
Новак пригласил партнеров по БРИКС в нефтегазовые проекты в Арктике 18:51
Власти Берлина "пригрозили" пальцем нарушителям масочного режима 18:44
Хуснуллин: Продление льготной ипотеки снизит среднюю ставку до 7,5% 18:38
Пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически 18:37
Проактивное установление инвалидности станет постоянным 18:20
Раскрыта тайна галактики, на 99,99 процентов состоящей из темной материи 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
14.10.2020 22:12
Рубрика: Экономика

Дерево по центру

Лесной надзор перейдет на федеральный уровень
Текст: Елена Березина
Российская газета - Столичный выпуск № 233(8287)
Минэкономразвития до 15 декабря должно подготовить законопроект, устанавливающий полный запрет вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года. Это предусматривает план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, утвержденный зампредом правительства Викторией Абрамченко.
Запрет на экспорт кругляка должен стимулировать более активную переработку древесины в нашей стране. Фото: Виктор Васенин/РГ Запрет на экспорт кругляка должен стимулировать более активную переработку древесины в нашей стране. Фото: Виктор Васенин/РГ
Запрет на экспорт кругляка должен стимулировать более активную переработку древесины в нашей стране. Фото: Виктор Васенин/РГ

Перечень мероприятий был сформирован по итогам совещания у президента по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса. Каждое решение, прописанное в плане, направлено на устранение конкретных проблем в лесной отрасли, на которые указывают федеральные органы исполнительной власти, главы регионов и представители отраслевого профессионального бизнес-сообщества, отметила Виктория Абрамченко.

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Мишустин рассказал, как в России ограничат незаконный экспорт леса

Для повышения эффективности лесной охраны минприроды должно подготовить к 1 декабря законопроект, предусматривающий закрепление полномочий по федеральному государственному лесному надзору за уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с введением должности главного федерального государственного лесного инспектора по региону. Кроме того, до 1 декабря должны быть приняты необходимые нормативные правовые акты для реализации в 2021 году в ряде регионов эксперимента по передаче Рослесхозу отдельных полномочий по осуществлению федерального государственного лесного надзора.

Подробнее о том, что предуматривает план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, читайте в следующем номере "РГ".

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство

Главное сегодня

Президент внес в Госдуму пакет проектов, закрепляющих верховенство Конституции
Путин: В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений
В Госдуме оценили заявления США о якобы готовности заморозить ядерные арсеналы
Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов
Продлят ли льготную ипотеку до конца 2021 года
Как бизнесу пережить коронакризис