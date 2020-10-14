Ассоциация юристов России начинает с 15 октября прием документов на конкурс на должность руководителя молодежного движения юристов. Заявки будут приниматься в течение месяца - до 15 ноября.

Победителя ждет интересная работа, возможность формировать команду единомышленников, самореализация через социально ориентированные проекты. Кандидаты должны заполнить анкету, написать эссе и прислать видеопрезентацию. С 15 по 20 ноября пройдут собеседования с финалистами. К участию приглашаются активные граждане в возрасте от 20 до 35 лет, готовые работать в Москве. Обязательно наличие юридического образования. В Роскачестве рассказали, как отличить фальшивого юриста от настоящего