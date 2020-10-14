Еще одна грядущая новация - расходы на провоз личного имущества автомобильным транспортом (от места постоянного проживания за рубежом до места постановки на учет по месту пребывания в России) станут компенсировать всем участникам госпрограммы и членам их семей.
Земельный участок в пользование или в собственность
Государственной программой предусмотрены две территории вселения - территории приоритетного заселения и не относящиеся к ним. С 1 января 2020 года статус территории приоритетного заселения закреплен исключительно за субъектами РФ, входящими в состав Дальневосточного федерального округа, где установлен повышенный объем государственных гарантий. В частности, наряду с выплатами на обустройство предусмотрено ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной, не запрещенной законом деятельности. Следует отметить, что размер "подъемных" для соотечественников, выбравших для переселения данные территории приоритетного заселения, в 5 раз выше, чем для соотечественников, переселяющихся на обычные территории.
Соотечественникам, переселяющимся в регионы Дальнего Востока, также предоставлена возможность приобретения в безвозмездное пользование земельных участков, а при условии получения ими гражданства Российской Федерации в установленном порядке - в собственность.
А с 1 июля 2020 года соотечественникам, переселяющимся на указанные территории, после приобретения гражданства РФ предоставлено право на получение жилищной субсидии.
Кроме того, установлен пятилетний срок действия свидетельства участника госпрограммы (ранее 3 года), что позволит минимизировать риски, связанные с переездом соотечественников в Россию (увеличивается временной период для урегулирования их правового положения вплоть до приобретения российского гражданства).
Родителей и супругов тоже перевезут
В целях повышения эффективности условий добровольного переселения соотечественников в текущем году расширен перечень членов семьи участника госпрограммы. Возможность переехать в Россию получили приемные родители участника госпрограммы и его супруги (супруга). Одновременно всем совершеннолетним членам семьи переселенца предоставлено право самостоятельно участвовать в госпрограмме. Кроме того, стало более доступным получение гражданства РФ - внесенными поправками из процедуры его приобретения исключено требование об отказе от имеющегося у соотечественников иного гражданства.
Также в июне 2020 года внесены изменения в Федеральный закон "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ" в части увеличения для участников госпрограммы и членов их семей срока постановки на учет по месту пребывания до 30 дней со дня их въезда на территорию России.
Переселенцев уже принимают в 80 регионах РФ
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников не имеет аналогов в российской истории. Она явилась новаторским шагом, продиктованным стремлением нашего государства поддержать граждан, покинувших Россию по различным причинам в разное время, помочь желающим вернуться на историческую родину. В то же время госпрограмма содействует социально-экономическому развитию регионов, поскольку обеспечивает дополнительный приток трудоспособного населения, молодежи, квалифицированных специалистов.
Механизм госпрограммы сформирован в 2006 году и предполагает оказание значимой поддержки соотечественникам, принявшим решение о переселении в Россию. С 31 декабря 2012 года вступила в силу новая редакция. С этого момента действие госпрограммы не ограничено каким-либо сроком.
Несмотря на то что госпрограмма действует уже более 13 лет, она продолжает оставаться востребованной соотечественниками. В настоящее время она успешно реализуется на территории уже 80 субъектов РФ. Исключение составляют Крым, Севастополь, Москва и Московская область, Санкт-Петербург. Этим субъектам РФ предоставлено исключительное право - приступать к разработке региональных программ переселения при наличии потребности их экономики в переселенцах.
Основным показателем, иллюстрирующим эффективность госпрограммы, является количество соотечественников, переселившихся в Россию. По состоянию на 1 августа 2020 года для переселения на постоянное место жительства в Россию из-за рубежа такой программой воспользовались порядка 960 тысяч соотечественников. Тогда как в первые годы ее реализации (2007-2009 годы) в Россию прибывали около 9 тысяч человек в год. Начиная с 2014 года по условиям госпрограммы ежегодно переселяются в среднем уже более 100 тысяч соотечественников. В 2018 году в Россию прибыло 107,7 тыс. соотечественников, в 2019 году - 108,5 тыс. человек, за 8 месяцев 2020 года - около 40,5 тыс. человек.
В этом году снижение показателей связано с введением ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19).
Льготная налоговая ставка и подъемные
Цель государственной программы, как видно из ее названия, - оказать содействие в переселении тем соотечественникам, которые осознанно приняли решение вернуться на родину, обеспечить им переезд с наименьшими материальными затратами, помочь в оформлении правового статуса на территории России и обеспечить работой. Основным преимуществом для таких соотечественников является возможность приобретения гражданства РФ в упрощенном порядке. При этом выдача разрешения на временное проживание осуществляется без учета установленной правительством России квоты. После получения разрешения на временное проживание участники госпрограммы и члены их семей вправе подать документы для приобретения гражданства РФ, минуя процедуру оформления вида на жительство. Таким образом, в течение всего 5 месяцев со дня прибытия на территорию нашей страны они имеют возможность стать гражданами России.
Кроме того, они освобождены от уплаты государственной пошлины за регистрацию по месту жительства иностранных граждан и лиц без гражданства, вправе осуществлять трудовую деятельность без получения разрешения на работу или патента. С первого дня пребывания в России для них установлена 13-процентная ставка налога на доходы физических лиц.
Соотечественникам компенсируются расходы на переезд к будущему месту проживания (проезд и провоз имущества), на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, консульского сбора, выплачиваются подъемные. С 1 июля 2020 года при расчете размера подъемных учитывается величина прожиточного минимума в субъекте РФ, выбранном соотечественниками для переселения. При этом объем данного пособия как для участника госпрограммы, так и для члена семьи стал одинаковым.
Также в рамках региональных программ переселения вновь прибывшим россиянам помогают трудоустроиться и найти жилье. Переселенцам выделяют жилые помещения для временного размещения, если не могут, то компенсируют найм жилья на срок не менее 6 месяцев. Соотечественникам и членам их семей помогают с оказанием медицинской помощи.
Подготовил Иван Петров