Сберечь опыт

Второй год в рамках нацпроекта "Культура" Минкультуры России реализует масштабную программу повышения квалификации работников отрасли. На сегодняшний день на базе ведущих творческих вузов уже создано 11 центров, где обучаются профильные специалисты - от осветителя до художественного руководителя. В 2021 году откроются еще шесть центров.

Трансформации, происходящие в отрасли культуры, внедрение технологических инноваций и достижение качественных результатов, обозначенных в национальном проекте "Культура", - все это требует от каждого работника культуры наличия актуальных знаний, новых профессиональных навыков и компетенций.

Образовательные программы, по которым идет обучение, нацелены на сохранение традиционного опыта и результатов творческой деятельности, с учетом современных потребностей отрасли, общества и государства, эффективное его применение в современном социокультурном пространстве. К их разработке привлечены ведущие специалисты отрасли, выдающиеся деятели культуры и искусства. Отдельные программы напрямую связаны с интернет-пространством и дистанционными формами взаимодействия, что сегодня особо важно.

В прошлом году повышение квалификации прошли 14 тысяч работников культуры, в 2020 году запланировано обучение 26 тысяч специалистов, а со следующего года ежегодно будут обучаться 40 тысяч работников отрасли.

Фактически сегодня создается национальная система профессионального роста работников сферы культуры, которая обеспечивает их непрерывное образование и совершенствование профмастерства.