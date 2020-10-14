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14.10.2020 04:42
Рубрика: Экономика

Арт-подготовка

С кем мы будем хранить и приумножать русскую культуру
Текст: Ольга Любимова (министр культуры РФ)
Российская газета - Неделя № 232(8286)
Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Сберечь опыт

Второй год в рамках нацпроекта "Культура" Минкультуры России реализует масштабную программу повышения квалификации работников отрасли. На сегодняшний день на базе ведущих творческих вузов уже создано 11 центров, где обучаются профильные специалисты - от осветителя до художественного руководителя. В 2021 году откроются еще шесть центров.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости www.ria.ru
Что из себя представляет нацпроект "Культура"

Трансформации, происходящие в отрасли культуры, внедрение технологических инноваций и достижение качественных результатов, обозначенных в национальном проекте "Культура", - все это требует от каждого работника культуры наличия актуальных знаний, новых профессиональных навыков и компетенций.

Образовательные программы, по которым идет обучение, нацелены на сохранение традиционного опыта и результатов творческой деятельности, с учетом современных потребностей отрасли, общества и государства, эффективное его применение в современном социокультурном пространстве. К их разработке привлечены ведущие специалисты отрасли, выдающиеся деятели культуры и искусства. Отдельные программы напрямую связаны с интернет-пространством и дистанционными формами взаимодействия, что сегодня особо важно.

В прошлом году повышение квалификации прошли 14 тысяч работников культуры, в 2020 году запланировано обучение 26 тысяч специалистов, а со следующего года ежегодно будут обучаться 40 тысяч работников отрасли.

Фактически сегодня создается национальная система профессионального роста работников сферы культуры, которая обеспечивает их непрерывное образование и совершенствование профмастерства.

Чугунное чудо: Каслинский павильон открыт спустя 50 лет

Текст: Марина Порошина (Екатеринбург)
В Екатеринбургском музее изобразительных искусств после долгого перерыва открылась кардинально обновленная главная постоянная экспозиция уральского художественного литья из чугуна XIX-XX веков.

Ее самый знаменитый экспонат - чугунный павильон - феномен промышленного искусства и единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна, находящееся в музейной коллекции. Шедевр уральских мастеров, зарегистрированный в каталоге всемирного наследия ЮНЕСКО, был создан 120 лет назад для Всемирной выставки в Париже как выставочная витрина заводов Кыштымского горного округа. Сказочный шатер произвел в Париже настоящий фурор и получил Гран-при выставки. Архитектор и скульптор Евгений Баумгартен соединил в декоре древнерусские, скандинавские, византийские и венецианские мотивы. А уральские мастера в удивительном чугунном кружеве воплотили сказочных героев, сцены соколиной охоты. Судьба павильона оказалась так же прихотлива, как и его декор. Еще во время работы парижской выставки на павильон нашлось немало покупателей, и цену давали весьма неплохую, но было одно условие: приобретается павильон со всеми экспонатами. Россияне отказались продать лишь чугунную скульптуру Николая Лаверецкого "Россия", олицетворяющую женщину-воина в древнерусских доспехах с мечом в руке, которая стояла при входе. После окончания выставки павильон был разобран и отправлен обратно на Урал. В 1921 году, стремясь обеспечить выполнение производственного плана, руководство завода отдало приказ переплавить павильон, но мастера завода встали на защиту своего шедевра. И лишь когда много лет спустя павильон попал в музей, за его спасение взялись исследователи и реставраторы. С середины 60-х доступ в павильон для широкой публики был закрыт, поэтому главным событием на открытии нового пространства стала возможность для посетителей зайти в павильон, внутри которого расположилась информационная зона, рассказывающая об истории его создания.

В России могут появиться земские тренеры

Текст: Ольга Игнатова

Председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предлагает включить в госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта" отдельную программу "Земский тренер", направленную на привлечение тренеров на работу в сельскую местность и малые города.

Сегодня большинство тренеров - 80,9% - работают в городах.

По мнению депутата, меры поддержки в рамках программы могут быть аналогичны тем, что реализуются в сфере здравоохранения и образования.

Откуда берутся кадры

Текст: Юрий Гень (Улан-Удэ - Орел - Владикавказ) , Ольга Журман , Анна Скрипка
Чисто случайно получилось стать библиотекарем Татьяне Верховых из поселка Таксимо Муйского района Бурятии. А разобраться в тонкостях профессии ей помог федеральный проект "Творческие люди" нацпроекта "Культура": в его рамках работники сферы культуры всей страны получают новые знания по программам дополнительного профобразования.

Татьяна приняла предложение прослушать лекции в Санкт-Петербургском государственном институте культуры. "Курсы были организованы как нельзя кстати, ведь на работу методистом библиотеки я перешла всего несколько месяцев назад. В итоге мне посчастливилось узнать много нового", - рассказывает она.

Фото: Петр Коннов
Нацпроект "Культура" помог студентам колледжа искусств в Уфе

Центральная библиотечная система Урицкого района Орловской области активно развивает свое представительство в соцсетях. Руководитель ЦБС Марина Корявченкова отмечает: тому поспособствовало ее обучение в рамках нацпроекта "Культура" в Московском государственном институте культуры. "Занятия шли в онлайн-режиме, и преподаватель построил процедуру обучения на живом диалоге с нами, слушателями", - делится впечатлениями Марина.

Работники сферы культуры получают в рамках нацпроекта новые знания

Возможность пройти повышение квалификации в ведущих высших учебных заведениях страны не упустили и работники учреждений культуры Северной Осетии. "Благодаря новым знаниям мы значительно увеличили посещаемость нашего музея", - рассказала старший научный сотрудник Национального музея РСО - Алания Рада Тетова.

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