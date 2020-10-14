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Текст:   Марина Трубилина 
17:20 14.10.2020

В тарифы на услуги ЖКХ перестанут включать сверхнормативные потери

Ряд законопроектов, касающихся жилья и ЖКХ, планируется рассмотреть в Госдуме в ближайшее время. Об этом рассказал зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев на Всероссийском совещании по развитию сети общественного контроля в сфере ЖКХ.
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Одним из законопроектов, в частности, планируется ввести нормативы потерь в коммунальных сетях, которые могут учитываться в тарифах. Если ранее потери не превышали 10-15%, то в последнее время в некоторых регионах они выросли в разы и могут доходить до 40% по холодной воде и водоотведению. Поскольку это влияет на плату за ЖКУ, предлагается ограничить пределы потерь, учитываемые в тарифах.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Минстрой запускает эксперимент по модернизации ЖКХ

Должен быть наведен порядок и с проверками внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Сейчас бывает, что в одном доме эти проверки проводит до 20 организаций. Законопроектом, рассматриваемым в Госдуме, предлагается ввести единого исполнителя этих работ на каждый дом.

Также рассматривается законопроект об отмене исковой давности по делам о возврате общедомового имущества, он уже принят в первом чтении. Предлагается исключить сроки исковой давности, если общедомовым имуществом когда-то завладели в спорном порядке. Сейчас идет работа над поправками к этому законопроекту, рассказал Качкаев.

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