Видеотрансляция: Совещание Владимира Путина с правительством

Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. На повестке - вопросы инвестиционного развития страны. Их обсуждение проходит в режиме видеоконференции.

"Основной темой встречи станет обсуждение основных инструментов достижения показателей инвестиционного развития. С докладом выступит министр экономического развития Максим Решетников. Также будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов", - сообщали ранее в пресс-службе Кремля.

Напомним, на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса, а также снижением цен на нефть, Минэкономразвития прогнозирует в текущем году спад инвестиций в основной капитал на 6,6% после роста на 1,7% годом ранее. В 2021 году рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 3,9%.