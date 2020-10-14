Новости

В Архангельской области главу муниципалитета задержали за взятку квартиру 19:25
Росстат назвал самый подорожавший за неделю продукт 19:12
МИД Беларуси вручил ноту послу Украины 19:03
Граждане с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать ТСР 19:00
Новак пригласил партнеров по БРИКС в нефтегазовые проекты в Арктике 18:51
Власти Берлина "пригрозили" пальцем нарушителям масочного режима 18:44
Хуснуллин: Продление льготной ипотеки снизит среднюю ставку до 7,5% 18:38
Пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически 18:37
Проактивное установление инвалидности станет постоянным 18:20
Раскрыта тайна галактики, на 99,99 процентов состоящей из темной материи 18:18
Театр Ермоловой закрылся на карантин из-за коронавируса 18:13
Минэнергетики Болгарии: София не будет делать реверансы перед США из-за “Турецкого потока” 17:44
ЦИК готовит предложения по "разведению" выборов с учебным процессом 17:28
Появилась новая дата проката фильма Алексея Учителя "Цой" 17:15
Столичных водителей проверят на правильность проезда ж/д переездов 17:13
Памфилова: Онлайн-голосование на выборах в Госдуму вряд ли будет повсеместным 17:13
В Минске предложили учредить орден "Семья Беларуси" 17:09
Более 2000 человек посетили Международный музыкальный фестиваль в Ярославле 17:09
Решетников сообщил о подготовке создания пяти особых экономических зон 17:09
Путин призвал лучше информировать людей о защите вкладов 17:05
Путин поручил Мишустину контролировать работу по привлечению инвестиций 17:04
Памфилова назвала бессмысленным "день тишины" в современных условиях 16:58
Мособлдума перешла на удаленный режим работы из-за COVID-19 16:51
Матвиенко: Рост заболеваемости COVID-19 может снизиться через 2-3 недели 16:49
Россия и Беларусь увеличивают число авиарейсов между странами 16:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку"
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
14.10.2020 18:44
Рубрика: В мире

Власти Берлина "пригрозили" пальцем нарушителям масочного режима

Текст: Диана Ковалева
Фото: twitter.com/Tagesspiegel Фото: twitter.com/Tagesspiegel
Фото: twitter.com/Tagesspiegel

Туристическое ведомство немецкой столицы Visit Berlin совместно с берлинским Сенатом выпустило провокационный рекламный постер, где пожилая женщина в маске на лице показывает в камеру средний палец, а рядом написано: "Мы следуем коронавирусным правилам". Как сообщает BBC, подпись к плакату гласит: "Мы поднимаем указательный палец для тех, кто без маски".
Что внушают себе и окружающим "безмасочники"

"Многие жители Берлина и наши гости уважают и следуют коронавирусным правилам, но некоторые люди этого не делают. И они подвергают риску жизни пожилых людей и людей, которые находятся в зоне риска. Мы хотели обратить внимание на эту проблему. И поэтому выбрали такой провокационный лейтмотив", - объяснил официальный представитель Visit Berlin Кристиан Танцлер.

Многие приветствовали такой необычный подход властей, но немало людей высказались против. Например, Лоренц Марольдт, главный редактор газеты Der Tagesspiegel, посчитал рекламу совсем не смешной и даже обидной. "Сенат, кажется, полагает, что оскорбление людей сработает куда лучше, чем составление строгих и понятных правил с эффективной системой контроля. В этом деле они полностью провалились", - заявил Марольдт.

Некоторые удивились, почему на подписи к плакату сказано про указательный палец, хотя всем очевидно, что женщина показывает средний. В Visit Berlin объяснили, что специально вставили это несоответствие.

В мире Европа Германия Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин призвал лучше информировать людей о защите вкладов
В Кремле дали оценку отношениям с Западом
Матвиенко: Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной
В Госдуме оценили заявления США о якобы готовности заморозить ядерные арсеналы
Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса