Власти Берлина "пригрозили" пальцем нарушителям масочного режима

Туристическое ведомство немецкой столицы Visit Berlin совместно с берлинским Сенатом выпустило провокационный рекламный постер, где пожилая женщина в маске на лице показывает в камеру средний палец, а рядом написано: "Мы следуем коронавирусным правилам". Как сообщает BBC, подпись к плакату гласит: "Мы поднимаем указательный палец для тех, кто без маски".

"Многие жители Берлина и наши гости уважают и следуют коронавирусным правилам, но некоторые люди этого не делают. И они подвергают риску жизни пожилых людей и людей, которые находятся в зоне риска. Мы хотели обратить внимание на эту проблему. И поэтому выбрали такой провокационный лейтмотив", - объяснил официальный представитель Visit Berlin Кристиан Танцлер.

Многие приветствовали такой необычный подход властей, но немало людей высказались против. Например, Лоренц Марольдт, главный редактор газеты Der Tagesspiegel, посчитал рекламу совсем не смешной и даже обидной. "Сенат, кажется, полагает, что оскорбление людей сработает куда лучше, чем составление строгих и понятных правил с эффективной системой контроля. В этом деле они полностью провалились", - заявил Марольдт.

Некоторые удивились, почему на подписи к плакату сказано про указательный палец, хотя всем очевидно, что женщина показывает средний. В Visit Berlin объяснили, что специально вставили это несоответствие.