Новости

Видео: песню крокодила Гены в новом "Чебурашке" споет Дима Билан 13:20
Петербурженка вживила в себе руку банковскую карту и домофонный ключ 13:19
Разработаны рекомендации по улучшению Индекса качества городской среды 13:07
Лавров: Россия зеркально ответит на санкции ЕС 13:07
Большой Барьерный риф потерял 50% кораллов из-за изменений климата 13:02
В Нижегородской области сообщили о состоянии пострадавших при стрельбе 12:33
Власти Каталонии хотят закрыть бары и рестораны до конца месяца 12:31
Лавров рассказал о вкладе Путина в переговоры по Карабаху 12:28
Госсекретарь Совбеза Беларуси и генсек ОДКБ обсудили вопросы безопасности 12:27
Мошенник обманул москвичку на миллион рублей 12:16
В России выйдут четыре новых сериала с элементами триллера 12:16
Губернатор Кубани рассказал, вернут ли в крае карантин 12:14
Препараты от коронавируса вошли в перечень жизненно необходимых 12:12
В Москве число новых случаев COVID-19 за неделю выросло на 31,7 процента 12:00
Кинофестиваль "Лістапад" пройдет под слоганом "Магия образа" 11:58
Липецкий вице-губернатор заболел COVID-19 11:53
Экс-главу Удмуртии осудили на десять лет за взятку 11:52
СК возбудил дело о гибели жителя Татарстана в Турции 11:41
"Мокрую" посадку гигантского самолета ВКС России показали на видео 11:36
На фестивале "Мир знаний" покажут фильм "Я, Грета" 11:29
В Астрахани признали вменяемой женщину, замуровавшую сына в бетон 11:22
Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем матери 10:43
В Тюмени онкологи излечили пациентку от рака последней стадии 10:35
В Ленинградской области пропали трое школьников 10:28
В Рязани зафиксировано 15-кратное превышение норм сероводорода 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
14.10.2020 12:31
Рубрика: В мире

Власти Каталонии хотят закрыть бары и рестораны до конца месяца

Текст: Юрий Когалов

Власти Каталонии планируют приостановить до конца месяца работу всех баров и ресторанов, расположенных на территории автономии. Как пишет El Mundo, на этот шаг Женералитат готов пойти в связи увеличением в последние дни числа зараженных коронавирусом. Заведениям будет разрешено готовить еду только на вынос, как это было весной, когда в Испании действовал карантин.

Фото: David Ramos/Getty Images
В Мадриде полиция разогнала более 200 вечеринок

Хотя окончательное решение еще не принято, эту меру уже раскритиковали власти отдельных городов и представители ресторанного сектора. Как отметил председатель Барселонской гильдии рестораторов, еще неделю назад изучалась возможность возобновления работы дискотек, а сейчас речь идет уже о закрытии ресторанов. Такая непоследовательность властей возмущает предпринимателей. По данным профсоюзов, только в Барселоне из-за приостановки работы баров и ресторанов своего заработка лишатся 75 тысяч человек, работающих в этом секторе, еще почти столько же лишь косвенно связанных с ним.

Рестораторы заявляют, что не будут выполнять решение Женералитата, если оно все же будет принято. По их словам, в нем слишком много недоработок. Бизнесмены даже грозят подать в суд на власти региона.

Стоит отметить, что закрытие ресторанов - лишь одна из мер, которые намерены принять в Каталонии. Предполагается также перевести занятия в университетах в онлайн-режим и перенести все спортивные соревнования на более поздний срок (при сохранении тренировок). Действовать эти меры будут до конца октября. Впрочем, они могут быть продлены, если эпидемиологическая ситуация не улучшится.

Напомним, согласно последним данным, в Испании с начала пандемии зарегистрировано свыше 896 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 162 тысяч - в Каталонии, ежедневно выявляется свыше тысячи новых случаев.

Испания отмечает национальный праздник в условиях пандемии
В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В России введут новую систему начисления стимулирующих выплат медикам
Центризбирком не выявил случаев двойного голосования 13 сентября
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку"
Препараты от коронавируса вошли в перечень жизненно необходимых
Мощно. Круто. Apple выпустила новые iPhone 12 и назвала цены в России
В США дали сигнал о желании скорой ядерной сделки с Россией
Как школы в разных странах встречают вторую волну коронавируса