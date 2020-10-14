Власти Каталонии хотят закрыть бары и рестораны до конца месяца

Власти Каталонии планируют приостановить до конца месяца работу всех баров и ресторанов, расположенных на территории автономии. Как пишет El Mundo, на этот шаг Женералитат готов пойти в связи увеличением в последние дни числа зараженных коронавирусом. Заведениям будет разрешено готовить еду только на вынос, как это было весной, когда в Испании действовал карантин.

Хотя окончательное решение еще не принято, эту меру уже раскритиковали власти отдельных городов и представители ресторанного сектора. Как отметил председатель Барселонской гильдии рестораторов, еще неделю назад изучалась возможность возобновления работы дискотек, а сейчас речь идет уже о закрытии ресторанов. Такая непоследовательность властей возмущает предпринимателей. По данным профсоюзов, только в Барселоне из-за приостановки работы баров и ресторанов своего заработка лишатся 75 тысяч человек, работающих в этом секторе, еще почти столько же лишь косвенно связанных с ним.

Рестораторы заявляют, что не будут выполнять решение Женералитата, если оно все же будет принято. По их словам, в нем слишком много недоработок. Бизнесмены даже грозят подать в суд на власти региона.

Стоит отметить, что закрытие ресторанов - лишь одна из мер, которые намерены принять в Каталонии. Предполагается также перевести занятия в университетах в онлайн-режим и перенести все спортивные соревнования на более поздний срок (при сохранении тренировок). Действовать эти меры будут до конца октября. Впрочем, они могут быть продлены, если эпидемиологическая ситуация не улучшится.

Напомним, согласно последним данным, в Испании с начала пандемии зарегистрировано свыше 896 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 162 тысяч - в Каталонии, ежедневно выявляется свыше тысячи новых случаев.