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14.10.2020 14:40
Рубрика: Власть

Володин призвал Совет Европы обратиться к опыту России по борьбе с COVID

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил несогласие с решением постоянного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), который упрекнул Россию в проведении голосования по поправкам в Конституцию во время пандемии. Он посоветовал Совету Европы уйти от политики двойных стандартов и более эффективно заняться спасением жизней людей.
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Накануне в комитете ПАСЕ отметили, что в "период чрезвычайного положения" нельзя вносить значимые постоянные изменения в законодательство, особенно в Конституцию. России, в частности, вменялось в вину, что гражданам дали возможность голосовать по поправкам в Основной Закон в общественных местах.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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"Совету Европы было бы правильно обратиться к опыту России по борьбе с пандемией, - рекомендовал Вячеслав Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. - Среди эффективных мер борьбы с коронавирусом - вакцина, разработанная в России. Мы видим на нее большой запрос во многих странах".

Спикер ГД подчеркнул, что решения, принятые Россией во время пандемии, спасли многие жизни, позволили поддержать экономику страны, чего, к сожалению, нельзя сказать о действиях ряда европейских стран. Он призвал власти этих стран "заняться спасением жизни людей", высказав мнение, что "большое количество жертв пандемии, пострадавшая экономика не заботит европейских парламентариев".

"Особенно тревожит то, что они дают свои рекомендации под предлогом соблюдения прав человека, нарушая их в собственных странах, - отметил Володин. - Прежде всего, права на жизнь - о чем говорит количество жертв в Европе".

По этим и другим причинам на многочисленных митингах в европейских городах "звучат серьезные требования к властям", считает спикер.

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