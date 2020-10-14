Всемирный банк выделил 12 миллиардов долларов на вакцину от COVID-19

Развивающиеся страны получат от Всемирного банка (ВБ) 12 миллиардов долларов. На эти деньги они смогут купить вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, а также препараты для лечения COVID-19. Средства будут выделены из пакета чрезвычайной помощи.

"Совет директоров одобрил пакет помощи для развивающихся стран, чтобы они могли оплатить покупку и распространение вакцины", - говорится в сообщении, размещенном на сайте банка. РИА Новости напоминает, что еще весной ВБ пообещал выделить 160 миллиардов долларов на борьбу с распространением коронавируса.