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13.10.2020 16:59
Рубрика: Общество

Эксперт Минздрава: Заразиться коронавирусом от вакцины нельзя

Текст: Елена Манукиян

Вакцина "Спутник V" исключает риск заражения коронавирусом, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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"Заразиться коронавирусом от вакцины, конечно, нельзя. Нужно просто четко следовать инструкции", - сказала Драпкина, подчеркнув, что в правилах применения препарата четко прописаны все возможные побочные эффекты и хронические заболевания, при которых прививка противопоказана. При этом, по ее словам, только 10% из тестировавших вакцину отмечают небольшое повышение температуры в первый день, а в большинстве случаев она переносится достаточно хорошо.

Эксперт также пояснила, что вакцинация от коронавируса проводится в два этапа. Антитела группы G, которые отвечают за иммунитет, появляются в разном титре. Их проверяют на 21-й и 42-й день после введения препарата, то есть - через три недели после первой прививки и через такой же период после введения вакцины второй раз.

Драпкина считает, что российская вакцина - это реальное средство, чтобы остановить пандемию. "Все инфекционные заболевания были побеждены, потому что была открыта эра вакцинопрофилактики. То, что есть возможность использовать вакцину, то, что она создана, это дает чувство уверенности", - подытожила она.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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