Взрыв в порту Бейрута поставил в тупик следователей ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявило во вторник, что его специалисты не пришли к однозначному заключению относительно августовского взрыва в порту Бейрута. Судья Фади Суван, ведущий дело по данному ЧП, получил отчет следователей ФБР по результатам расследования с места трагедии.

По данным Reuters, ожидаются также отчеты французских и британских экспертов-взрывотехников. Они должны дать заключения по причинам взрыва нитрата аммония, а также определить природу взрыва - был ли он следствием преднамеренных действий или это халатность.

Ряд американских и европейских правительственных ведомств, которые следят за ходом расследования, полагают, что причиной взрыва был несчастный случай. Однако в ФБР заявили, что ими таких выводов сделано не было, пишет РИА Новости.

Напомним, четвертого августа в Бейруте взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, хранившейся в порту ливанской столицы, что привело к серьезным разрушениям. Погибли около 190 человек, свыше шести тысяч жителей получили ранения. Ущерб оценивается в сумму от 10 до 15 миллиардов долларов.