За неделю в китайском Циндао на COVID-19 проверили 7 миллионов человек

За семь дней в китайском городе Циндао на коронавирус проверили свыше 7,5 миллиона человек. Масштабное тестирование началось после выявления среди местных жителей трех инфицированных SARS-CoV-2. Речь идет о бессимптомном носительстве, подчеркнули местные власти.

Комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что уже получены результаты четырех миллионов тестов, все они отрицательные. В ближайшие три дня будет завершено тестирование жителей пяти отдельных районов города. Всего же в Циндао живут 9,4 миллиона человек. Проверят каждого, заявил заместитель начальника канцелярии правительства города Чэнь Ваньшэн. Сейчас свыше 10 тысяч медицинских работников собирают образцы на 3,6 тысячи пунктах, информирует ТАСС.