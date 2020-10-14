Визит Владимира Зеленского в Великобританию, состоявшийся на прошлой неделе, обрастает новыми подробностями. Оказалось, что помимо кредита в 1,25 миллиарда долларов, который освоят британские корабелы, а украинцы оплатят их работу, Зеленский провел встречу с представителями британской разведки МИ-6, больше похожую на отчет подчиненного перед начальством.

Теперь Зеленский ездит за инструктажем не в Вашингтон, погрузившийся в свои проблемы, а в это здание в Лондоне - штаб-квартиру разведки МИ-6. Фото: GettyImages

Киев о рандеву официально не сообщал. Но после того, как данные о нем появились в авторитетном издании "Зеркало недели" (ЗН), офис президента признал сам факт встречи, а Зеленский, явно обидевшийся на патриотическое СМИ, рассказал журналистам подробности от первого лица. "У нас была встреча в офисе МИ-6. К сожалению, не всю информацию я могу озвучивать. То есть это государственные дела. Из всего объема вопросов с нашей долгой двухчасовой встречи большинство составляла информация о помощи и защите нашего суверенитета и территориальной целостности. Детали я не могу распространять", - сообщил глава Украины.

При этом, по словам Зеленского, британцев больше всего беспокоила именно ситуация в украинских СМИ, которые, якобы, "финансируются не только украинцами". Намек на телеканалы, входящие в орбиту сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, прозвучал более чем очевидно. Как, впрочем, очевидны и постоянные попытки административного и силового давления властей вместе с примкнувшими радикалами на СМИ, критикующие Зеленского. Напомнив о Медведчуке, украинский президент, по-видимому, решил переключить внимание журналистов с вопросов, действительно обсуждавшихся в офисе британской разведки.

Если верить источникам ЗН, в действительности британцы выставили претензии Зеленскому по поводу людей в его окружении, и это было именно "предупреждение на тот случай, если Зеленский не до конца отдает себе отчет в действиях людей, с которыми его ассоциируют". О каких именно людях идет речь - приближенных ли олигархах или же запятнавших себя коррупцией клерках его офиса, - источники ЗН не сообщили.

Также Зеленскому, якобы, запретили даже думать о смене руководства антикоррупционных органов и судейской системы Украины, чьи кандидатуры утверждались в Лондоне и Вашингтоне. Действительно, робкие попытки насытить созданную по западным лекалам "антикоррупционную вертикаль" своими людьми он в последнее время предпринимал. Наконец, речь шла о ситуации на Донбассе, однако здесь источники никаких подробностей не сообщили.

Стоит заметить, что в последние месяцы Великобритания значительно усилила внимание к Украине, в каком-то смысле заменив США, которые заняты своими проблемами. Британские спецназовцы в херсонских степях, планы постройки военно-морской базы, вмененный кредит и, наконец, инструктаж президента Зеленского в штаб-квартире MИ-6 - лишнее тому подтверждение.