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14.10.2020 21:15
Рубрика: Спорт

Подножка от ковида

"Зениту" засчитали два поражения в Евролиге
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8287)
Баскетбольная Евролига засчитала питерскому "Зениту" поражения со счетом 0:20 в матчах регулярного чемпионата с испанскими "Басконией" и "Валенсией".

Встречи должны были состояться 13 и 15 октября, соответственно, однако из-за вспышки коронавируса у "Зенита" не оказалось достаточно здоровых баскетболистов для заявки. На данный момент в питерском клубе выявлено 11 случаев ковида. Среди заболевших восемь игроков. Согласно правилам Евролиги клуб должен заявить не менее восьми баскетболистов.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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В похожей ситуации оказались и подмосковные "Химки", у которых вспышка ковида наложилась на вал травм. Тем не менее, внеся в заявку молодежь, химчане сегодня выйдут на гостевой матч с "Реалом". "Нам отговорки не нужны", - подчеркнул перед игрой наставник команды Римас Куртинайтис.

Результат этого матча, равно как и встречи "Фенербахче" - ЦСКА, станет известен в среду поздно вечером.

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