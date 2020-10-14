Баскетбольная Евролига засчитала питерскому "Зениту" поражения со счетом 0:20 в матчах регулярного чемпионата с испанскими "Басконией" и "Валенсией".

Встречи должны были состояться 13 и 15 октября, соответственно, однако из-за вспышки коронавируса у "Зенита" не оказалось достаточно здоровых баскетболистов для заявки. На данный момент в питерском клубе выявлено 11 случаев ковида. Среди заболевших восемь игроков. Согласно правилам Евролиги клуб должен заявить не менее восьми баскетболистов.

В похожей ситуации оказались и подмосковные "Химки", у которых вспышка ковида наложилась на вал травм. Тем не менее, внеся в заявку молодежь, химчане сегодня выйдут на гостевой матч с "Реалом". "Нам отговорки не нужны", - подчеркнул перед игрой наставник команды Римас Куртинайтис.

Результат этого матча, равно как и встречи "Фенербахче" - ЦСКА, станет известен в среду поздно вечером.