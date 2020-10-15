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Рубрика: Происшествия

Актрису Ольгу Тумайкину обворовала уборщица

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Актриса театра и кино Ольга Тумайкина обратилась в полицию с заявлением о краже драгоценностей. Она утверждает, что ее обчистила домработница. Сумму пропажи актриса оценила почти в 800 тысяч рублей, сообщает сайт kp.ru.

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Домработницу Светлану из Украины Тумайкина нашла на сайте по подбору персонала в прошлом году. Она должна была убирать таунхаус актрисы раз в неделю. После собеседования женщина приступила к работе без заключения договора. Спустя какое-то время Тумайкина начала замечать пропажу ювелирных украшений, но списывала это на свою рассеянность. Заниматься поисками пропавших вещей было некогда, а в полицию она не обращалась.

В конце сентября домработница внезапно уведомила Тумайкину о том, что уезжает на Украину и отключила телефон. Тогда актриса всерьез занялась поиском украшений и не досчиталась золотых колец и серег с изумрудами и бриллиантами, золотых колец и перстня с сапфирами и бриллиантами, золотого браслета с бриллиантами, нескольких комплектов золотых сережек с бриллиантами, большого золотого перстня в оправе из бриллиантов, а также наручных часов с дарственной надписью от руководителя Следственного Комитета РФ. Общий ущерб от действий воровки составил 780 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, выясняют обстоятельства происшедшего и разыскивают подозреваемую, которая могла выносить украшения вместе с мусором.

Происшествия Правосудие Следствие

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