Ан-32 загорелся после жесткой посадки в Перу

На северо-востоке Перу грузовой самолет Ан-32 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Инцидент произошел в 13:21 по местному времени в аэропорту города Икитос. Интернет-издание Peru-21 опубликовало фото с места ЧП. Фюзеляж лайнера серьезно поврежден и находится в стороне от ВПП в лесополосе.

На борту воздушного судна, находились четыре человека, они с различными травмами доставлены в больницу. Принадлежащий авиакомпании Air Caribe самолет перевозил груз из Лимы в Икитос. Начато расследование, сообщает ТАСС.