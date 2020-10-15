Байден собрал в сентябре рекордную сумму пожертвований

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден собрал в сентябре 383 миллиона долларов в качестве пожертвований на ведение предвыборной кампании. Об этом он сам сообщил в Twitter.

"Благодаря вашей поддержке мы собрали невероятную сумму", - написал политик, подчеркнув, что еще предстоит много работы.

По данным агентства Bloomberg, данная сумма является рекордной для Байдена за все время предвыборной кампании. В распоряжении избирательного штаба демократа сейчас около 432 миллионов долларов, пишет ТАСС. В привлечении средств Байдену помогал Национальный комитет Демократической партии США.

Напомним, выборы президента состоятся в США третьего ноября этого года.