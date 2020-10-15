Банковские мошенники стали чаще использовать психологию

"Известны случаи, когда мошенники путем психологического воздействия на клиента просят осуществить перевод денежных средств через банкомат, а потом забрать средства через кассу, предоставляя при этом поддельные документы от банка", - рассказал представитель кредитного учреждения.

При этом мошенники ориентируют клиента на перевод через сторонние кредитно-финансовые организации, тем самым выводят клиента из периметра контроля банка. Это одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества - социальной инженерии (психологическое манипулирование людьми с целью совершения определенных действий).

Подавляющее большинство мошеннических операций сейчас проводится с использованием методов социнженерии. По сравнению с прошлым годом число таких обращений увеличилось более чем в два раза. По словам банкиров, самым популярным способом воздействия на потенциальных жертв по-прежнему остаются обзвоны. Мошенники могут представляться сотрудниками службы безопасности банка или сотрудниками госорганов.

Рост подобных атак в финансово-кредитных учреждениях связывают с увеличением количества мошеннических колл-центров и крупными утечками данных в 2020 году из интернет-магазинов.