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Рубрика: Происшествия

Банковские мошенники стали чаще использовать психологию

Текст: Светлана Ментюкова
Мошенники в России побуждают клиентов банков самостоятельно снимать средства со своих счетов для перевода денег на счет злоумышленников. Число таких случаев удвоилось за год. Это следует из опроса, проведенного РИА Новости.

"Известны случаи, когда мошенники путем психологического воздействия на клиента просят осуществить перевод денежных средств через банкомат, а потом забрать средства через кассу, предоставляя при этом поддельные документы от банка", - рассказал представитель кредитного учреждения.

Фото: Gettyimages
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При этом мошенники ориентируют клиента на перевод через сторонние кредитно-финансовые организации, тем самым выводят клиента из периметра контроля банка. Это одна из последних схем злоумышленников, которая является разновидностью самого распространенного способа мошенничества - социальной инженерии (психологическое манипулирование людьми с целью совершения определенных действий).

Подавляющее большинство мошеннических операций сейчас проводится с использованием методов социнженерии. По сравнению с прошлым годом число таких обращений увеличилось более чем в два раза. По словам банкиров, самым популярным способом воздействия на потенциальных жертв по-прежнему остаются обзвоны. Мошенники могут представляться сотрудниками службы безопасности банка или сотрудниками госорганов.

Рост подобных атак в финансово-кредитных учреждениях связывают с увеличением количества мошеннических колл-центров и крупными утечками данных в 2020 году из интернет-магазинов.

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