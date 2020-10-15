Российские команды провели очередные матчи в баскетбольных еврокубках.

В главном клубном турнире континента, Евролиге, второй победы добился ЦСКА, дожавший на выезде в овертайме турецкий "Фенербахче" 78:77. "Все предопределил характер наших игроков", - сказал после игры греческий наставник армейцев Димитрис Итудис, и с этим нельзя не согласиться. За несколько секунд до конца основного времени Уилл Клайберн "трехой" перевел матч в овертайм, а в дополнительной пятиминутке реализовал решающий бросок с фолом.

Почин ЦСКА не смогли поддержать "Химки", уступившие в гостях мадридскому "Реалу" - 85:94. Но сложно что-то предъявлять подмосковной команде, которая из-за коронавируса и травм с трудом набирает необходимые восемь человек для заявки на матч. Впрочем, даже в таких условиях "Химки" выглядели очень достойно.

А вот питерский "Зенит" из-за вспышки ковида в клубе и вовсе не прибыл на гостевую встречу с "Басконией". Пропустят питерцы и следующую игру против "Валенсии". В обоих случаях, по регламенту Евролиги, питерцам засчитают техническое поражение 0:20.

Куда оптимистичнее для наших клубов сложился третий тур второго по престижу клубного турнира - Кубка Европы. Казанский УНИКС в гостях крупно обыграл белградский "Партизан" - 93:70, но ярче всех в этот вечер выступил краснодарский "Локомотив-Кубань", разгромивший в мекке европейского баскетбола, Литве, "Литкабелис" - 105:76. Как отмечается в отчете на официальном сайте Еврокубка, кубанцы "наглядно показали, почему их считают одними из претендентов на титул".

Клуб, названный именем кабельного завода в городе Паневежисе, невольно поучаствовал в двух важных достижениях "железнодорожников". Уже в первой половине "Локо" настрелял 59 очков - лучший показатель для клуба в Кубке Европы. Кроме того, краснодарцы повторили свой рекорд в турнире по общему количеству очков. Он был установлен в 2018 году в матче с турецким "Тофашем", но тогда команды отыграли еще и овертайм.

- Сегодня, впервые, все основные игроки были в сборе, и нам удалось показать достойную защиту, - подчеркнул главный тренер "Локо" Евгений Пашутин. - Здорово двигали мяч и реализовывали дальние броски. Многое получалось лучше, чем в предыдущих матчах. Рад за команду, но мы не останавливаемся и продолжаем работать, чтобы становиться сильнее.

Кстати

Накануне "Локомотив-Кубань" подписал сербского атакующего защитника Ивана Паунича. Контракт рассчитан до конца нынешнего сезона. Иван в разное время выступал за "Нижний Новгород", "Азовмаш", "Астану". В Европе он играл за такие команды, как итальянский "Виртус", "Тофаш". В составе сборной Сербии Паунич выигрывал "серебро" Евробаскета-2009. В матче с "Литкабелисом" участия не принимал.

"Иван опытный, квалифицированный игрок с серьезным опытом игры за национальную сборную. Отмечу, что он приехал в хорошей физической форме, что говорит о его ответственности и серьезном настрое. Уверен, что он сможет помочь команде уже в ближайших матчах. Сильный, быстрый игрок, который хорошо защищается сразу на нескольких позициях. С ним ротация станет лучше, что особенно важно в матчах Еврокубка", - отметил президент ПБК "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев.