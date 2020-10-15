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Рубрика: В мире

Эсминец ВМС США пересек Тайваньский пролив

Фото: AFP/Philip V. Morrill / US NAVY Фото: AFP/Philip V. Morrill / US NAVY
Фото: AFP/Philip V. Morrill / US NAVY

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) контролировала действия эсминца ВМС США Barry, который 14 сентября прошел через Тайваньский пролив. Об этом в четверг заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Чжан Чуньхуэй.

Фото: Медиакорпорация Китая
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По его словам, в последнее время США "часто подают ложные сигналы силам, выступающим за так называемую независимость Тайваня, что наносит серьезный ущерб миру и стабильности в регионе", - цитирует ТАСС. Минобороны Китая уже обвинило США в подрыве мира и стабильности в районе Тайваньского пролива. Подчеркивается, что вооруженные силы Китая намерены отстаивать территориальную целостность и государственный суверенитет Китая.

Ранее в пресс-службе 7-го флота США заявили, что эсминец Barry с управляемым ракетным вооружением проследовал через Тайваньский пролив во время "рутинных операций". Американская сторона подчеркнула, что это "соответствует международному праву" и "демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону".

Это уже десятый случай появления американского корабля в проливе в этом году. По мнению наблюдателей, подобные шаги могут усилить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Остров Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией и, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран мира, в том числе Россией, считается одной из провинций Китая. В 1992 году между Пекином и Тайбэем был достигнут консенсус, в соответствии с которым признается существование только одного китайского государства в мире. Нынешние власти острова отказываются признавать основополагающий принцип "одного Китая".

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