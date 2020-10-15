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15.10.2020 21:18
Рубрика: Власть

Более 12,5 тысячи российских военных выздоровели от коронавируса

Текст: Юрий Гаврилов

В Минобороны РФ представили свежие данные об эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Согласно ведомственной статистике, количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции начиная с марта достигло в армии и на флоте 12 тысяч 519 военнослужащих.

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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По сведениям на вечер 15 октября, которые опубликованы в специальном бюллетене на сайте оборонного ведомства, только за прошедшие сутки в Вооруженных силах вылечились 59 военнослужащих. Общая численность представителей Вооруженных сил, снятых с медицинского контроля, достигла 45 584 человек.

Однако 1 562 военных с положительными результатами тестирования сейчас находятся на контроле у врачей. 1 060 пациентов лежат в военных госпиталях. Одиннадцать человек изолированы по месту службы. Двенадцать лежат в гражданских больницах и клиниках. Еще 479 изолированы на дому.

"Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них: в тяжелом состоянии - 2 человека, в состоянии средней тяжести - 12 человек; остальные - без симптомов заболевания", - говорится в бюллетене.

Там отмечается, что с начала работы многопрофильных центров, построенных Минобороны России в 15 регионах страны, медицинскую помощь там оказали 8 161 пациенту, 1 691 из которых - гражданские. Все они были обеспечены необходимым лечением в стационарных условиях, выздоровели и были выписаны. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", - сообщило Минобороны РФ.

Власть Безопасность Армия Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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