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15.10.2020 17:11
Рубрика: Власть

Больницы будут сообщать полиции о пациентах с наркотическим отравлением

Текст: Елена Манукиян
Врачей могут обязать информировать полицию о пациентах с признаками наркотического отравления, если предполагается, что оно могло быть результатом совершенного против них преступления. Приказ об этом разработан Минздравом, проект документа проходит общественное обсуждение.
Фото: Егор Алеев/ТАСС Фото: Егор Алеев/ТАСС
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Таким образом, предлагается дополнить перечень оснований, по которым медучреждения должны передавать сведения о госпитализированных гражданах в территориальные органы МВД. Сегодня к ним уже относятся огнестрельные, колотые, резаные ранения, а также травмы, переломы, гематомы, последствия асфиксии, ударов электрическим током, признаки изнасилования, истощения и состояния, вызванные воздействием токсичных, ядовитых и психотропных веществ.

В пояснительной записке к проекту приказа отмечается социальная значимость вносимых изменений, которая обусловлена необходимостью противодействия распространению и употреблению психоактивных веществ.

Власть Право Гражданское право Правительство Минздрав

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