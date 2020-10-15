Больницы будут сообщать полиции о пациентах с наркотическим отравлением

Таким образом, предлагается дополнить перечень оснований, по которым медучреждения должны передавать сведения о госпитализированных гражданах в территориальные органы МВД. Сегодня к ним уже относятся огнестрельные, колотые, резаные ранения, а также травмы, переломы, гематомы, последствия асфиксии, ударов электрическим током, признаки изнасилования, истощения и состояния, вызванные воздействием токсичных, ядовитых и психотропных веществ.

В пояснительной записке к проекту приказа отмечается социальная значимость вносимых изменений, которая обусловлена необходимостью противодействия распространению и употреблению психоактивных веществ.