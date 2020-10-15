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Рубрика: Экономика

Бремя покажет

Будут ли снижаться ставки по потребкредитам
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Столичный выпуск № 233(8287)
Пандемия фактически охладила рынок потребительского кредитования, завершив работу, начатую в прошлом году Банком России. Правда, для заемщиков вирус и торможение рынка обернулись тем, что ставки по потребкредитам почти не снизились вслед за заметным снижением ключевой ставки ЦБ. Вероятный сценарий развития событий не сулит выгод ни одной из сторон - ставки по потребкредитам, скорее всего, так и не упадут, но и заемщики, вероятно, не будут активно идти за кредитами.
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости

Это следует из обзора рынка потребкредитования рейтингового агентства "Эксперт РА".

Фото: iStock
Банки сократили выдачи потребкредитов наличными

Из-за быстрого роста рынка потребкредитования в 2018-2019 годах заметно увеличилась закредитованность населения. К апрелю 2020 года портфель потребкредитов вырос до рекорда - 9,2 трлн рублей. Но пандемия сбила градус - банки заметно снизили объемы новых выдач из-за неопределенности с доходами потенциальных клиентов и, как следствие, серьезно повысили требования к заемщикам. К июлю банковский портфель потребкредитов снизился уже на 1%.

Несмотря на заметное снижение ключевой ставки Банком России во II квартале для поддержки экономики (с 6% до 4,5%, сейчас - 4,25%), удешевления потребкредитов не наблюдалось, отмечается в обзоре. Напротив, из-за компенсации расходов банков на создание резервов по возможным потерям и повышенных рисков новых потерь в дальнейшем средняя ставка по кредитам наличными и по POS-кредитам выросла более чем на 1 процентный пункт, а по кредитным картам - сохранилась на уровне начала года, констатируют в "Эксперт РА". Поскольку повышенные риски в потребкредитовании все еще сохраняются, то ждать понижения ставок в ближайшее время не стоит, считают аналитики агентства.

"За время карантина часть населения пересмотрела свои покупательские привычки, перейдя к осознанному потреблению, при этом все больше людей стали двигаться в сторону сберегательной модели, поскольку пандемия ярко проявила необходимость наличия финансовой "подушки", - говорится в обзоре.

Средние ставки по кредитам наличными и по POS-кредитам не то что не упали, а даже выросли

Кроме того, снижение уровня потребления негативно скажется на состоянии малого и среднего бизнеса, что повлечет за собой потерю рабочих мест частью населения и окажет негативное влияние на объемы новых выдач и качество портфеля потребкредитов, полагают в "Эксперт РА". Тем не менее в случае продолжения тенденции на снижение ставок, которое в конечном счете затронет и потребкредитование, можно ожидать активизации спроса на рефинансирование кредитов для снижения клиентами долговой нагрузки, отмечается в обзоре.

Экономика Финансы Долги и кредиты Рынок кредитования

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