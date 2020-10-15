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15.10.2020 19:50
Рубрика: В мире

Надышались хлором

В провинции Идлиб террористы погибли от собственной отравы
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(8288)
Российские военные сообщили о неудавшейся акции боевиков в сирийской провинции Идлиб. Они планировали нанести удар по одному из населенных пунктов боеприпасами с отравляющими веществами и выдать его за атаку войск Асада на мирное население. Но место хранения отравы взлетело на воздух еще до провокации, и в образовавшемся ядовитом облаке оказались несколько боевиков.

"По имеющейся информации, 11 октября в районе населенного пункта Маарет-эль-Ихуан произошел подрыв склада с боеприпасами и хлорсодержащими веществами, подготовленными террористами для химических провокаций", - сообщил замруководителя российского миротворческого Центра Александр Гринкевич. По его словам, на месте взрыва от удушья погибли четверо боевиков. Как удалось выяснить по оперативным каналам, среди них оказались выходцы из стран Европы и Северной Африки.

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Буквально за день до этого Гринкевич рассказал, что наш миротворческий Центр располагает сведениями о подготовке теракта в южной части Идлибской зоны деэскалации. "В район населенного пункта Сфухон террористами доставлено несколько бочек с хлором. Для инсценировки оказания помощи пострадавшим туда же на трех автомобилях прибыли представители псевдогуманитарной организации "Белые каски", - заявил тогда контр-адмирал.

Имитацию "отравления" мирных сирийцев собирались снять на видео. Затем эти кадры разместили бы в соцсетях и западных СМИ, провоцируя вполне понятное возмущение мировой общественности.

Подобные фейковые ролики так называемые "Белые каски" не раз готовили в различных городах Сирии. Их постановочное видео американские военные потом использовали в качестве предлога для ракетных ударов по позициям и объектам правительственных войск.

Террористов нисколько не смущает, что химоружия в арсеналах сирийской армии нет. Его под международным контролем полностью уничтожили.

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Не смущает данный факт и их западных покровителей, которые неоднократно помогали боевикам готовить в Сирии подобные провокации.

На сей раз провокация не удалась. Возможно, что добытую по оперативным каналам информацию о месте хранения хлорсодержащих веществ военные или спецслужбы Сирии использовали для предотвращения теракта. И склад с отравляющими веществами они уничтожили до того, как боевики пустили хлор в действие.

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