Что не рассказала Apple на презентации iPhone 12. Шесть фактов

13 октября Apple представила новые iPhone 12 - мощные и дорогие смартфоны, которые получили новые экраны, камеры, корпуса и множество других приятных фишек. Но кое-какие изменения остались за кадром, хотя они тоже могут иметь значение.

Что еще полезно знать о новых яблочных смартфонах и не только о них?

1. Наушники и зарядные устройства исчезли не только из коробок с iPhone 12, но и более старые модели iPhone тоже остались без них - включая iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE 2020 года. Те, кому без этих аксессуаров жизнь не мила, пусть ищут девайсы из старых запасов - их достаточно и у официальных продавцов.

2. Apple ничего не рассказала об объеме оперативной памяти, но этот показатель известен. iPhone 12 mini и iPhone 12 оснащены 4 Гб ОЗУ, а iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max - 6 Гб (вся линейка iPhone 11 имела по 4 Гб оперативной памяти). Это не рекорд, но благодаря филигранной оптимизации софта работать они будут не хуже 12-гиговых "андроидов".

3. Приятный бонус - наушники и адаптеры питания подешевели, то есть те, кому они понадобятся, смогут купить их по более низкой цене. Если раньше 18-ваттное зарядное устройство продавалось за 29 долларов (в США), то теперь за 20 долларов можно купить новый адаптер с USB-C мощностью 20 Вт. Наушники EarPods упали в цене с 19 долларов до 9.

4. Смартфоны iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max исчезли с сайта Apple - купить их там невозможно. Такова политика компании в отношении моделей прошлых лет. Зато базовые модели - iPhone XR, iPhone 11 - и малютка iPhone SE продаются и сейчас. "Прошки" же доступны у официальных продавцов и "серовозов".

5. Модели iPhone 12 для США и России немного отличаются - американские модели будут поддерживать стандарт mmWave 5G, а остальные, скорее всего, нет. На версиях iPhone 12 для рынка Соединенных Штатов можно даже заметить специальную заглушку - за ней прячется антенна.

6. Видео Dolby Vision с более реалистичными цветом и звуком будет невозможно опубликовать в соцсетях Facebook и Twitter из-за того, что такой формат не поддерживается.