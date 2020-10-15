Что покажет новое глобальное исследование по COVID-19

Группа ученых Сеченовского университета принимает участие в глобальном исследовании, которое сейчас проводится одновременно во многих странах под руководством известного испанского вирусолога Хосе дела Фуэнте. Цель - выявить факторы, влияющие на заболеваемость и тяжесть течения COVID-19.

- С начала пандемии прошло девять месяцев, но многие закономерности ее развития остаются не до конца понятными, - говорит директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев, курирующий проект в России. - В частности, неясно, почему в разных странах так сильно отличается доля тяжелых случаев.

По словам ученого, еще весной было высказано предположение, что тяжесть заболевания может быть ниже у тех, кто был привит от туберкулеза вакциной БЦЖ. Однако у многих эта гипотеза вызвала сомнения. Чтобы разобраться в этом вопросе, группой ученых из разных стран было запущено масштабное исследование факторов, определяющих заболеваемость и тяжесть течения COVID-19.

Задача исследователей в каждой стране - организация сбора данных и анализ результатов. По словам Александра Лукашева, вместо классического клинического исследования было решено использовать анонимный онлайн-опрос для людей, перенесших COVID-19. Это позволит очень быстро собрать большой объем данных и оперативно получить статистически значимые результаты.

Опрос доступен по ссылке (займет не более 3 минут). Все желающие, кто переболел коронавирусной инфекцией, могут присоединиться к проекту и принять участие в опросе, тем самым, внеся свой вклад в изучение пандемии.